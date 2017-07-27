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    Cipinin camını kırıp parayı çaldılar

    İHA
    27 Temmuz 2017 - 09:30Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 11:45

    Fransa’dan memleketi Tokat’a tatile giden Hasan Ay’ın cipinin camını kıran hırsızlar, 83 bin lirayı çaldı.

    FRANSA’da yaşayan 42 yaşındaki Hasan Ay, memleketi Tokat’ta evini satarak bankadan parasını çekti. Eşi Sevcan Ay ile daha sonra bir mobilyacı mağazasına giden Ay, arka koltukta bir poşet içerisinde 83 bin lira bulunan cipini park ederek ayrıldı. Kısa bir süre sonra ses üzerine dışarı çıkan Hasan Ay, cipinde bulunan parayı çalanların bir otomobille uzaklaştığını gördü. Hırsızların peşinden koşan Ay, dar sokaklarda hızla kaçan aracı durduramadı. Çaldıkları para ile kaçarken şehir içi yolcu midibüsüne çarpan hırsızlar yakalanamadı.

    Cipinin camını kırıp parayı çaldılar

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Hırsızların yakalanması için il genelinde trafik ve jandarma ekipleri olayla ilgili bilgilendirilerek çalışma başlatıldı.

    Hırsızlık sırasında yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay yerinden otomobille kaçan hırsızların peşinden koşan vatandaşın görüntüleri yer aldı.

    Etiketler: Hasan Ay , Fransa , Tokat
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