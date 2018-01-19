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    Cip evin duvarına çarptı, sunrooftan yola fırlayan bir kişi yaralandı

    İHA
    19.01.2018 - 08:41 | Son Güncelleme:

    Tokat’ta kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarpan cipin 'sunroof'undan yola fırlayan 1 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre; Kemer Mahallesi Tokat-Sivas Karayolu'ndan şehir merkezine seyir halinde olan Furkan T. (32) idaresindeki 60 BJ 142 plakalı cip kar yağışı nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir evin bahçe duvarına sonra da telefon direğine çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile cipin 'sunroof'undan fırlayan Oğulcan Y. (30) yaralandı. Yaralı genç 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan cipin şoförü ile diğer arkadaşı kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdaya dönen cip çekici ile oto parka kaldırıldı.

    Deprem oldu sandılar

    Gece 02.30 sularında meydana gelen kazanın sesine uyanan mahalle sakinleri ise deprem olduğunu sanarak korku yaşadı. Naci İçmez, “Gece uyuyorduk, bir gürültü geldi. Deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımda duvar uçmuştu. Arabayı sonra gördüm. Telefon direğine çarpmış, yolda yerde yatan bir yaralı vardı” diye konuştu.

    Cip evin duvarına çarptı, sunrooftan yola fırlayan bir kişi yaralandı

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