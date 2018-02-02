'Cinsiyet eşitsizliği evrensel sorun'

Ercümen, “Kadının istediği takdirde yapamayacağı hiçbir şey yok. Yapacağımız projelerle kadınların sesini duyurmak istiyoruz” dedi.



Ödül töreninde gazeteci Murat Yetkin’le ‘Erkek Feminist olur mu?’ konulu söyleşi yapıldı. Mesleki hayatında yaşadığı bazı olayları anlatan Yetkin, kadınların iş, aile hayatı içinde zor ve eşitsiz koşullarda yaşamasına rağmen ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Aile içinde şiddet konusunda Türkiye’den daha kötü durumda olan Avrupa ülkeleri bulunduğuna dikkati çeken Yetkin, “Cinsiyet eşitliği sorunu evrensel bir sorun, bize düşen payı ortaya koyup yüzleşmemiz gerek ve başa çıkmak zorundayız” dedi.