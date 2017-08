Cinsellik bir bakışta, bir sözcükte, bir dokunuşta olabilir

Şarkılarla geçen 48 yılı nasıl özetlersiniz?

- Rüzgar gibi geçti...

İlk plağınızı 22 yaşında çıkardınız... Müzik dünyasına şimdi girseniz, pop star olur muydunuz?

- Ooo çok zordu.

‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’ turnesinin finalinde...

Neden?

- Artık daha agresif ve frapan işler yapılıyor. Ben o yıllarda insanların ‘muhallebi çocuğu’ dediği bir tiptim. Farkında olmadan ailelerin aradığı damat adayı imajı çizdim. Bir gün bir arkadaşım; “Bu kıyafetlerin ve tavırlarınla senden pop star olmaz” demişti. Ama o benim doğal halimdi. Biz imaj falan bilmezdik ki. Bizim ‘imaj maker’ımız Mevlana’ydı: “Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol”.

Hiç tarzınızda, şarkılarınızda cinselliği önplana çıkarmadınız...

- Bende seksapel var ama göstermiyorum (gülüyor). Cinsellik bana hiçbir zaman uzak olmadı. Her zaman sevdiğim bir şeydi. Hayatın önemli bir öğesi. Ama kadınların kalçalarını, göğüslerini, erkeklerin kaslarını gözümüze sokmalarından hiç hoşlanmadım. Cinsellik başka bir şey; bir bakışta, bir sözcükte, dokunuşta olabilir.

1981 yılı, kumpanyanın Ege turnesinde Adile Naşit’le...

KADINI, SEVEMEYEN DÖVER

En iddialı şarkılarınızda Çiğdem Talu ve Selma Çuhacı gibi kadınların imzası var. Geçen sene kadın sanatçılarla ‘Altın Düetler’ isimli bir albüm çıkardınız. Hayatta kadınlardan ne öğrendiniz?

- Çok şey... Kadınlar güçlüdür. Onlardan sabrı ve yumuşaklığı öğrendim. Hayatımdaki ilk kadın, annem sayesinde şefkati keşfettim.

Kadınların olmadığı ortamlara girmezmişsiniz...

-Evet. Mesela hiç kahveye gidip erkek erkeğe oturmadım. Kadınlarla erkeklerin bir arada oldukları toplantıları severim. Kadınlara çok inanıp güvenirim. Türkiye’nin de kadınlar sayesinde önemli mesafe kat edeceğine inanıyorum.

Kıyafeti yüzünden tacize maruz kalan, şiddet gören kadınlara bakınca ne düşünüyorsunuz?

- Kadına şiddet uygulayan insanlar cinsel olarak mutlaka kadından korkan, aşağılık duygusu içinde, sıkıntıları olan insanlar. Bunu, kadını sevemeyen döver diye özetliyorum.

Toplumumuz cinselliğe aç mı?

- Tabii, cinsellik meselesini tam çözebilmiş değiliz. Kadın ve erkek birlikte büyümeli, arkadaş, dost olarak hayatı paylaşmalı. Ben de erkek lisesinde okudum ama Moda’da kız arkadaşlarım vardı, oradan kurtardım vaziyeti.

Bunca aşk şarkısı söylediniz. Aşkı çözebildiniz mi?

- Aşkı çözmek ne mümkün? Kimse çözememiş ki! Ama ben hep çok romantiktim, hâlâ da öyleyim. Sevdiğim insanları ömür boyu hayatımda saklarım.

CEHALETİ YENDİĞİMİZ ZAMAN HER ŞEYİMİZ DAHA İYİ OLACAK

Özellikle 80 sonrası sadece aşk şarkıları söyleyip siyasetle ilgilenmediğiniz için eleştirildiğiniz dönemler oldu... Bu, özel bir tercih miydi?

- İçimden gelmedi. Veya o dönem o tip şarkılar beni etkilemedi... Yine de şarkılarımın içinde de sosyal yanları olanlar vardı. Mesela ‘Şoför Mehmet’. ‘Sevdan Olmasa’ da insanlara umut aşılayan bir şarkı.

Şimdi umutlu musunuz?

- Tabii. 80 öncesi çok sıkıntılı günler yaşıyorduk. Her gün 20 kişi ölüyordu. İşçi Partisi Başkanı Mehmet Ali Aybar’a “Biz gençlik olarak çok umutsuzuz, siz ne düşünüyorsunuz” diye sormuştum. O da “Büyük devletlerin yaşamında böyle inişler çıkışlar olur. Türkiye de büyük bir devlet, bunlar aşılır” dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri çok sağlam. Suyu tersine akıtamazsınız. Türkiye’nin çağdaş dünyayla kucaklaşarak çağı yakalayacağına, demokrasi, insan hakları başta olmak üzere her konuda daha iyi olacağına inanıyorum. Cehaleti yendiğimiz zaman her şeyimiz daha iyi olacaktır.

GÜNÜN MUHASEBESİNİ AKŞAMDAN KAPATIRIM

- Hiç estetiğim yok. Ama ruhuma, bedenime iyi bakmaya çalışıyor, diyet, spor yapıyorum. Bir yıldır buğday tüketmiyorum. Çünkü kromozomlarıyla oynadılar. Mide öğütmüyor. Bir de her günün muhasebesini akşamdan kapatırım. Ertesi güne bir şey bırakmam. Ruhu hoşnut etmek önemli.

ESKİDEN STARLAR DAHA IŞILTILIYDI

40 yıl sonra yeniden turneye çıkıyorsunuz. Neydi sizi yollara düşüren?

- 1977 ve 1979’da iki Türkiye turnesi yaptım. 40 gün, 40 şehir, 80 konser... Sonra ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’ turnemiz oldu. 1980-1981 arası Hürriyet Altın Kelebek Ödüllü Yılın Sanatçıları’yla Avrupa Turnesi’ne çıktık. Bu sefer, ‘Altın Düetler’ albümü için Türkiye’nin her yerinden davetler gelmeye başladı ve turne kararı aldım. Ağustosta; Denizli, Antalya, Bodrum. Eylülde Kıbrıs, İstanbul Açıkhava, Bursa. Ekimde; Konya, Ankara, İzmir Adana, Mersin, Büyükçekmece. Kasımda; Gaziantep, Şanlıurfa ve Bostancı’da olacağım.

MEĞER MİKROFON AÇIK KALMIŞ

Bu turnelerde yaşadığınız en sıradışı şey neydi?

- 1980’lerde yaka mikrofonu Türkiye’ye yeni gelmiş. Bize Şan Tiyatrosu’nda bu mikrofonlardan taktılar. “Kulise girince kapatıp sahneye çıkarken açacaksınız” dediler. Bir ara Adile (Naşit) Abla kuliste hemoroidinden dert yanmaya başladı. Bir anda kulisteki herkes döküldü... Meğer mikrofonlarımız açıkmış. Sesimiz sahnede! Sahne müdürü koşarak geldi, “Bütün salon sizi dinliyor” diye... Bunu unutmam mümkün değil!

Yeni nesil yıldızları nasıl buluyorsunuz?

- Dönemlerin ruhları var. O dönemin ruhuna göre starlar daha ışıltılıydı. Şimdi aşklar, evlilikler, arkadaşlıklar hep tüketime yönelik. Starlar da öyle...

Nelere özlem duyuyorsunuz?

- Egemen Bostancı vesilesiyle Şan Tiyatrosu’nda ve İzmir Fuarları’nda dönemin isimleriyle bir araya gelirdik: Ajda Pekkan, Emel Sayın, Sezen Aksu, Adile Naşit, Nükhet Duru, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Şener Şen... Sabaha kadar eğlenir, yemek yerdik. Şimdi genç sanatçılar arasında böyle bir bağlılık olmadığını görüyorum ve o zamanları çok özlüyorum.

Turnenin ilk beş konseri:

- 21 Ağustos-Denizli Açıkhava Tiyatrosu

- 22 Ağustos-Antalya Açıkhava Tiyatrosu

- 25 Ağustos-Bodrum Antik Tiyatro

- 20 Eylül-Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

- 30 Eylül-Bursa Açıkhava Sahnesi