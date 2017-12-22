Cinselliğin konuşulması bana garip geliyor

◊ 12 yıldır ekrandasınız ama ilk kez beyazperdedesiniz...

- Dur Hakan, anlatamayacağım kadar heyecanlıyım. Filmi izlerken kalbime, mideme bir şey olacak diye düşünüyorum. Kalp krizi geçirir miyim diye korkuyorum...

◊ Nedir 12 yıl sonra sizi ikna eden filmin farkı?

- Senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım. Hikâyesi, alıştığımız filmlerden başka bir yerde duruyor. Aşk, dram, gerilim gibi birçok türü içinde barındırıyor. Filmi Mehmet Ada Öztekin’in çekmesi de beni ayrıca heyecanlandırdı.

◊ Ne anlatıyor film?

- Hep kendisine bir yardımcı geleceğine inanan ve onu bekleyen bir adam var (Mehmet Günsür). Bir gün bu yardımcı diye düşündüğü kızla yolları kesişiyor. Benim canlandırdığım karakter Birgül, gelir seviyesi düşük bir semtte yaşıyor. Bencil, duygusal... İkisi birbirlerinin hayatına yön veriyor. Birgül benden çok uzak bir kadındı. Ona yaklaşmak zordu. Ama daha fazla anlatırsam filmin sürprizlerini bozarım.

◊ Filmin fragmanları çıkar çıkmaz sevişme sahneleri konuşulmaya başladı. Aylarca çalıştığınız bir işten önce bunun gündem olmasına bozuluyor musunuz?

- Tabii üzücü... Koskoca bir film ve bir tane sevişme sahnesi var. Biz filmde hayatın kendisini anlatıyoruz ve cinsellik de hayata dair. Bu sebeple cinselliğin konuşuluyor olması bana garip geliyor.

◊ Neden cinselliği konuşmaya bu kadar meraklıyız?

- Tabularımız var. O tabular da insanların daha çok merak etmesine sebep oluyor.

◊ Zor muydu o sahnelerin çekimleri?

- İlk kez böyle bir sahne çektim. Zorlanırım diye düşünüyordum ama “Çekerken en zorlandığın ilk üç sahneyi say” desen arasında olmaz. Zaten Mehmet’le önceden tanışıyorduk ve ekibimiz profesyoneldi.

◊ Peki söylendiği gibi Aras Bulut İynemli’yle ilişkinizin bitmesinin sebebi bu sahneler miydi?

- Bizim ilişkimiz bitmedi ki! Bu haberler sürekli çıkıyor. ‘Çukur’ dizisi başlarken benim Dilan’ı kıskandığım ve ilişkimizin bittiği söylenmişti. Şimdi Aras, Mehmet’i kıskandı haberleri çıktı. Biz doğru olanı bildiğimiz için bu haberleri önemsememeye çalışıyorum. Bakıyor ve geçip gidiyoruz.

Aras’la birbirimizi anlıyoruz

◊ Aras’la ilişkiniz nasıl gidiyor?

- Çok şükür iyi gidiyor.

◊ İki oyuncu olmanın artı ve eksileri neler?

- Birbirimize destek oluyor ve birbirimizi anlıyoruz. İşlerimde yanımda olabiliyor, fikir veriyor.

Ben şöhret değilim

◊ Anneniz manken Mine Baysan, babanız eski Galatasaraylı futbolcu Erhan Önal. Siz hangi tarafa daha yakındınız?

- Futbola. Hem oynuyordum hem büyük taraftardım. Uzun yıllar Galatasaray tribünlerindeydim. Basbayağı amigoydum. Ama artık kendime zarar verdiğimi düşündüğüm için pek izlemiyorum.

◊ Ailenizin bu kadar göz önünde olmasının çocukluğa etkisi ne oldu?

- Annem de babam da şöhreti çok önemsemezdi. Başarılı olmalarına rağmen şöhretten hep bir nebze rahatsızlık duymuşlardır. Kendilerini o dünyadan çekmişler. Ben doğduğumda, ikisi de işin şöhret kısmını geride bırakmışlardı. Beni de oraya hiç bulaştırmadan büyütmeye çalıştılar. Onların anlattıklarını dinledim ve gözlemledim. Benim de amacım hiçbir zaman şöhret olmak olmadı, sadece başarılı bir oyuncu olmayı istedim.

◊ Günümüzde şöhret olmadan başarılı olmak ne kadar mümkün?

- Ben şöhret değilim!

◊ Bu pek inandırıcı değil. 12 yıldır bu işi yapıyorsunuz. İlişkiniz hep gündemde ve magazinde...

- Evet ama şöhret olduğumu düşünmüyorum gerçekten. Bu haberler Aras’la ikimizin oyuncu olmasından kaynaklı.

◊ Şöhrete mesafeli olup böyle bir gündemde yaşamak zor değil mi?

- Amacım aynı kaldığı sürece geçtiğim yol çok önemli değil. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, zirvedeki koltukta oturan oyuncu senede bir değişiyor. Ben hayatım boyunca bu işi yapmak istediğim için tek amacım işimde iyi olmak.

Babamdan uzak kaldım

◊ Anne-babanız siz iki yaşındayken boşandı. Siz kiminle kaldınız?

- Annemle. Ama boşandıktan sonra ben dokuz yaşına gelene kadar yine beraberlerdi. Sonra tam olarak ayrıldılar.

◊ Nasıl etkiledi?

- Ayrıldıkları dönemde biraz babamdan uzak kaldım.

◊ Annenizle ayakta kalmak zor muydu?

- Annem güçlü bir kadın. İstanbul’daki ilk İtalyan restoranlarından birine sahipti, gazetede köşe yazdı, senaristlik yaptı. Şimdi hikâyesini dinlediğimde, yaşadığı zorlukları anlıyorum ama geçmişe baktığımda “Yazık bana” diyeceğim bir çocukluğum olmadı, güzel bir çocukluk geçirdim.

◊ Bu ayrılık ilişkilere bakışınıza nasıl yansıdı?

- Kadın-erkek ayrımı yapmayalım, insanlara karşı bir güven sorunum oldu. Genel olarak insanlara temkinli yaklaşıyorum.

◊ Babanız bir beyin kanaması geçirmişti. Sağlığı nasıl şimdi?

- Çok daha iyi, İzmir’de yaşıyor. Dış görünüşünde sıkıntı yok, konuşma terapileri iyi gidiyor. Aras’ın ve benim dizilerimi izliyor. Beni televizyonda görünce çok mutlu oluyor.

İnsanlıktan gitgide daha uzaklaşıyoruz

◊ Son konuştuğumuzda “İnsanlıktan uzağız” demiştiniz. Şimdi neredeyiz?

- İnsanlıktan gitgide daha uzaklaşıyoruz.

◊ Nedir böyle hissettiren?

- İnsanların birbirine tahammülü yok. Trafikte 10 saniye beklemek bile birini diğerini dövecek noktaya getirebiliyor. İnsanlar birbirini sevmiyor, kimse sıcak değil. Kimse kimseyle gerekmedikçe konuşmuyor. Sosyal medya yorumları ortada. Neden böyle değiştik bilmiyorum ama bu durum beni çok üzüyor.

◊ Mutsuz muyuz?

- Mutlu değiliz. Mutlu ve başarılı olanları görmek de insanların sinirini bozuyor herhalde. Geçenlerde bir kızın fotoğrafının altına “İnşallah ölürsün” yazmışlardı. Bunu gerçekten anlayamıyorum.

Oyunculukta güzellik öncelikli değil

◊ İnsanların ekranda güzel insanları izlemek istemesini anlayabiliyorum ama bence oyunculukta güzellik öncelikli değil. Estetiğe de çok karşıyım. Masumiyeti ve güzelliği götürdüğüne inanıyorum.

◊ Hep setlerin içindeydim. Annem ben küçükken bir dönem oyunculuk yapmıştı. 16 yaşında ilk olarak Yıldız Kenter’in torunu rolünü oynadım. Ardından üniversitede sinema televizyon okudum. Bir yandan da oyunculuk eğitimleri aldım.

◊ ‘Bodrum Masalı’ dizisinden sonra ‘Martıların Efendisi’nde de Timuçin (Esen) ve Nejat’la (İşler) birlikteydik. Yönetmenimiz Mehmet Ada Öztekin de diziyi yönetiyordu. O aramızda birleştirici bir güç oldu. Senelerdir bu filmi çekmek istiyormuş. Ve üçümüz yeniden bir araya geldik.