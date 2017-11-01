Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey'ye bir darbe daha! Ödül verilmesinden vazgeçildi

    Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey'ye bir darbe daha! Ödül verilmesinden vazgeçildi

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 07:59 | Son Güncelleme:

    Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ABD'li aktör Kevin Spacey hakkındaki ortaya çıkan çocuk tacizi suçlamasının ardından aktöre gelecek ay vermeyi planladığı yaşam boyu başarı ödülünü geri çektiğini duyurdu.

    NTV'nin İngiliz Independent gazetesinden aktardığına göre, 58 yaşındaki Spacey'nin 1986 yılında o sırada 14 yaşında olan aktör Anthony Rapp'i taciz ettiğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından akademi gelecek ay New York'ta düzenlenecek Emmy Ödülleri'nde Spacey'e verilmesi öngörülen 'Uluslararası Emmy Kurucuları Ödülü'nün iptal edilmesine karar verdi.

    Akademiden yapılan açıklamada, 'yaşanan yeni hadiseler ışığında' Spacey'e verilmesi planlanan onur ödülünün iptal edildiği duyuruldu.
    Öte yandan Netflix, Spacey'nin başrolde olduğu 'House Of Cards' adlı dizinin yayından kaldırdığını duyurdu. Yapım firması dizinin yeni sezon bölümlerinin çekimine başlanmayacağını bildirdi.

    Aktör Rapp, önceki gün Spacey'nin 31 yıl önce, 14 yaşındayken kendisini evinde taciz ettiğini ileri sürmüştü. Spacey, Rapp'in iddiaları sonrası açıklamada olayı hatırlamadığını iddia etmiş ancak alkol etkisindeyken yapmış olabileceği hatalı davranışlardan ötürü özür dilemişti.

    Spacey ayrıca açıklamasında eşcinsel olduğu ve uzun yıllar cinsel kimliği konusunda karmaşa yaşadığını ifade etmişti. Aktörün cinsel kimliğini taciz eyleminin gerekçesi gibi sunması kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

    Etiketler: Kevin Spacey , ABD
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri