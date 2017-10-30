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    Cinsel taciz iddialarına karşı eylem çağrısı

    AA
    30.10.2017 - 17:54 | Son Güncelleme:

    Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, bazı milletvekili ve bakanlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından konuya ilişkin bağımsız bir şikayet prosedürü oluşturulması çağrısında bulundu.

    MAY, cinsel taciz iddialarının gündemde geniş yer bulmasının ardından Birleşik Krallık Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nın Başkanı John Bercow’a bir mektup gönderdi. Başbakan May, mektubunda, milletvekillerinin davranışlarından endişe duyan parlamento çalışanlarının bu endişelerini aktarabileceği bağımsız bir şikayet platformu kurmasını talep etti. Mektupta, parlamentonun güvenli bir çalışma ortamı sunduğundan emin olunması gerektiğini vurgulayan Theresa May, “Modern bir iş yeri ortamından beklendiği üzere, Avam Kamarası çalışanlarına düzgün ve adil davranılması gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    GÖRÜŞMEK İÇİN HAZIRIZ
    Söz konusu durumun artık daha fazla tolere edilmeyeceğinin altını çizen May, ülkedeki diğer siyasi parti liderlerine yaptığı çağrıda da cinsel tacizleri önleme hedefli mevcut uygulamaların sıkılaştırılmasını desteklemelerini istedi.
    Gelişmelere ilişkin olarak anamuhalefetteki İşçi Partisinden yapılan açıklamada ise “Zorbalık ve tacizle mücadelede parlamentonun içinin yanı sıra dışında da kuvvetli uygulamalar bulunmalıdır. (Parti lideri) Jeremy, söz konusu prosedürler ve parlamento çalışanlarının istihdam koşullarını kuvvetlendirmek üzere mümkün olan en kısa sürede başbakan ve parlamento başkanı ile görüşmeye hazır” denildi.
    İngiliz basını hafta sonunda, May hükümetinde görev yapan Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Garnier’in sekreterine seks oyuncakları satın aldırdığını ve uygunsuz bir dil kullandığını yazmıştı. İddiaların doğru olduğunu açıklayan Garnier hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ada basını ayrıca, eski Galler’den Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Crabb’in de 2013 yılında parlamentodaki bir iş için mülakata gelen genç bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü.

    Etiketler: ingiltere
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