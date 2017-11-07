Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cinsel saldırıda beraat gerekçesi: 1.5 ay sonra şikâyetçi oldu

    Cinsel saldırıda beraat gerekçesi: 1.5 ay sonra şikâyetçi oldu

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    07.11.2017 - 22:51 | Son Güncelleme:

    Ukraynalı model Katia K.’nın İstanbul’da asansörde taciz ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu yatırım fonu şirketinin Alman yöneticisi Florian H.’ye verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

    Model Katia K. 23 Temmuz 2014’te bir otelin asansöründe tacize uğradığı iddiasıyla Florian H.’den şikâyetçi olmuş, bunun üzerine sanığa ‘basit cinsel saldırı’ 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

    Mahkeme 3 yıllık yargılamanın ardından beraat kararının gerekçesi olarak müştekinin cinsel saldırıya ilişkin anlatımlarının çelişkili olduğu belirtildi. “Ayrıca müşteki yaklaşık bir buçuk ay sonra şikâyetçi olmuştur. Bu durum kuşku oluşturan bir diğer noktadır. Müştekinin bir otelde gerçekleştiğini iddia ettiği cinsel saldırı olayının kimse tarafından fark edilmemesi yaşamın olağan akışına uygun değildir” denildi. 

    Etiketler: Ukrayna , taciz , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri