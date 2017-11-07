Cinsel saldırıda beraat gerekçesi: 1.5 ay sonra şikâyetçi oldu

Model Katia K. 23 Temmuz 2014’te bir otelin asansöründe tacize uğradığı iddiasıyla Florian H.’den şikâyetçi olmuş, bunun üzerine sanığa ‘basit cinsel saldırı’ 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



Mahkeme 3 yıllık yargılamanın ardından beraat kararının gerekçesi olarak müştekinin cinsel saldırıya ilişkin anlatımlarının çelişkili olduğu belirtildi. “Ayrıca müşteki yaklaşık bir buçuk ay sonra şikâyetçi olmuştur. Bu durum kuşku oluşturan bir diğer noktadır. Müştekinin bir otelde gerçekleştiğini iddia ettiği cinsel saldırı olayının kimse tarafından fark edilmemesi yaşamın olağan akışına uygun değildir” denildi.