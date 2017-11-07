Cinsel organla kanser arasında şoke eden ilişki!

Dokuz yıl süren araştırma boyunca 1.7 milyon erkek izlendi. Erkeklerin bazılarında Peyronie hastalığı ve sertleşme bozukluğu gibi sorunlar tespit edildi.

Araştırmacılar penis eğilmesine yol açan Peyronie hastalığından mustarip erkeklerin sağlıklı hemcinslerine göre mide kanserine yakalanma olasılığının yüzde 43, testis kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 39 ve deri kanseri olma risklerinin ise yüzde 19 daha fazla olduğunu belirledi.

İlk olarak 1743 yılında Fransız doktor Peyronie tarafından tanımlanan ve onun adıyla anılan hastalıkta, penis üzerinde sert plakların oluşması ve cinsel uzuvda eğilme, bükülme görülüyor.

İngiliz Daily Star gazetesine konuşan London Doctor’s Clinic kurucusu Dr. Seth Rankin, Peyronie hastalıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu.

Bu hastalığın ilk uyarı işareti, ereksiyon esnasında acı hissetme ve penis gövdesinde yumru oluşumu.

Dr. Seth, penisin eğrileşmesinin daha sonra da yaşanabileceğini belirterek, “Bu hastalığa yakalandığınızı düşünüyorsunuz, hemen doktorunuza danışın” dedi.