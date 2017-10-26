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    Cinsel organı 90 santimetreye ulaşınca…

    hurriyet.com.tr
    26.10.2017 - 21:17 | Son Güncelleme:

    Doğu Afrika ülkesi Kenya'da yaşayan bir genç, yaklaşık 90 santimetre boyunda ve 5 kilogram ağırlığındaki cinsel organını küçültmek için bıçak altına yattı. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Horace Owiti Opiyo, 2006 yılında cinsel organında bir kist olduğunu fark etti, bir yıl sonra ise ameliyat oldu. Ancak geçirdiği operasyonun ardından cinsel organı büyümeye devam etti ve neredeyse 1 metreye ulaştı.

    Arkadaş çevresinde Forence olarak bilinen Opiyo, bu durumu yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. 20 yaşındaki gence 'fil hastalığı' teşhisi kondu. Bu durum sivrisinek ısırığı sonucu kan dolaşımına larva girmesiyle oluşuyor. Larva parazit solucanlarına dönüşüyor ve vücudun boşaltım sistemini tıkayarak, şişmeye neden oluyor.

    Cinsel organı 90 santimetreye ulaşınca…

    Tekrar ameliyat olmaya maddi gücü yetmeyen ve bitkisel tedavilerle derdine derman bulamayan Opiyo'nun imdadına sosyal medya yetişti. Bir komşuları Facebook'ta Opiyo'nun fotoğraflarını ve hikâyesini paylaşınca, Kisumu bölgesi valisinin eşi duruma el attı. Jaramogioginga Odinga Hastanesi doktorları iki operasyonla Opiyo'nun hayatını normale döndürmeyi başardı.

    Cinsel organı 90 santimetreye ulaşınca…

    Bir aile kurmak istediğini söyleyen Opiyo, "Uyandığımda vücudumun çok hafif olduğunu görünce hayrete düşüyorum. Tüm ağırlık gitti. Şimdilerde yüzüyorum. Önceden durumum nedeniyle su kenarına bile yaklaşamıyordum. Artık koşabiliyorum, futbol oynayabiliyorum" dedi.

    Etiketler: Horace Owiti Opiyo , kenya , hastalık
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