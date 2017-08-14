Cinsel istismar iddiasında şoke eden sözler: Artık hazırsın, bu iş için büyütüldün

Antalya’da, geçen mayıs ayında polise sığınan N.G., annesi 37 yaşındaki Songül G.’nin hayat kadını, babası 44 yaşındaki Faruk G.’nin ise organize kadın ticareti yaptığını ileri sürdü. Annesinin yaşı ilerlediği için artık eskisi gibi çalışmadığını anlatan N.G., babasının ’Kirpi’ ya da ’Tilki’ lakabıyla tanındığını belirtti. İzmir’de oturduklarını belirten N.G., annesinin geçen yıl temmuz ayında kendisini ’Sana her konuda yardımcı olacak’ diyerek Antalya’da oturan V.A.’nın yanına gönderdiğini söyledi. Bu kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, para karşılığında başka erkeklere pazarlamaya çalıştığını iddia eden N.G., şikayetçi oldu.



"ARTIK HAZIRSIN, BU İŞ İÇİN BÜYÜTÜLDÜN" İDDİASI



N.G. polise verdiği ifadede, Antalya’ya geldiğinde V.A.’nın kendisini eve götürdüğünü söyledi.

Evde kaldığı süre içinde V.A.’nın sürekli kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini iddia eden N.G., "Ben istemediğimi söylüyordum. ’Nasıl olsa bir gün isteyeceksin’ diyordu. Vücudumu kıyafetlerimin üstünden öpüyordu. Boynumu, dudaklarımı öpüyordu. Bir gün bana ’Artık hazırsın, seni müşteriye götüreceğim, sen de bunun için büyütüldün’ dedi. Kaçtım. Teyzemin yanına gittim. Teyzemin tavsiyesiyle polise sığındım" dedi.



28 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



N.G.’nin ifadesi ve şikayeti üzerine V.A., geçen 30 Mayıs’ta gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli hakkında ’Çocuğun cinsel istismarı’, ’Hürriyetten cinsel amaçlı yoksun bırakmak’ ve ’Çocuğu fuhşa teşvik etme’ suçlarından toplam 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına mağdur N.G. katılmazken, babası Faruk G., müşteki sıfatıyla hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müdahil olduğu davanın duruşmasında tutuklu sanık V.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kendisine iftira atıldığını iddia eden sanık, mağdureyi 10 yıldır görmediğini söyledi. N.G.’nin yanında kaldığı teyzesi Ülker K. ile geçmişte ilişkisi olduğunu iddia eden V.A., "Mağdurenin babası arkadaşımdır. N.G., geçen yıl temmuz ayında telefonla arayarak Antalya’ya geleceğini söyledi. Ancak gelmedi. Ben de babasını aradım. Kızının evden kaçtığını söyledi. Antalya’ya gelen babasıyla N.G.’yi ararken yurtta olduğunu öğrendik. Fakat oradan da kaçmış. N.G’nin teyzesiyle geçmişte ilişkimiz vardı. Teyzesinin talimatıyla bana iftira attığını düşünüyorum" dedi.



Duruşmada bilgisine başvurulan mağdurenin babası Faruk G. ise sanıktan şikayetçi olmadı. Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma, N.G.’nin dinlenmesi için ertelendi.



