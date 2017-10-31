Cinsel istismar davasında garip karar! 18 gösteriyor diye...

12 yaşındaki kız arkadaşıyla ilişkiye giren ve açılan davada kızın 18 yaşından büyük göründüğünü savunan genç, hem yerel mahkemede hem de istinaf mahkemesinde suçsuz bulundu. İstanbul Üsküdar’da bir kafede çalışan ve o dönem 12 yaşını henüz bitirmemiş olan M.Ç., 2014 yılı haziran ayında evi terk edip sevdiği genç Vedat E.’nin evine gitti. Çift bu evde ilişkiye girdi. Ertesi gün kızını erkek arkadaşının oturduğu evin önünde gören baba, kızını darp etti. Babasından korkan küçük kız, o dönem 22 yaşında olan Vedat E.’nin kendisini kaçırıp tecavüz ettiğini öne sürdü.

'Kendisini 18 yaşında olarak tanıttı'

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre şikâyet üzerine tutuklanan Vedat E. hakkında, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 27 yıldan az olmamak, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2015’in başında görülen ilk duruşmada suçlamaları reddeden Vedat E., sevgilisinin daha önce de evine geldiğini, kendisini 18 yaşında olarak tanıttığını söyledi. M.Ç. ise pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde sanığın yalan söylediğini iddia etti. Bilirkişi, küçük kızın fiziksel gelişiminin kimlik yaşından biraz daha büyük olduğunun anlaşıldığını da kaydetti.

Adli Tıp '12 yaşında' dedi

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, 6 ay tutuklu kalan sanığın tahliyesine karar verdi. Küçük kız ise sonraki duruşmada şikâyetini geri çekti. M.Ç., kendisini 18 yaşında tanıttığını söyledi. Mahkeme, 15 yaşından küçük mağdurun rızasının hukuken geçerli olamayacağından M.Ç.’yi hastaneye sevk ederek sağlık kurulu raporu aldırdı. Raporda, 12 yaşındaki kızın bedenen ve ruhen 16 yaş ile uyumlu olduğu kaydedildi. Adli Tıp ise M.Ç.’nin 12 yaşında olduğunu kaydetti.

'15 yaşından büyük göstermekte...'

Mahkeme heyeti, bu sefer de kızla ilgili gözlem yaparak mağdurun 1.70 santimetre boyunda, iri yapılı ve 18 yaşından büyük görünümde olduğunu tutanaklara kaydetti. Mahkeme kararında, “Mağdurenin küçük yaşta çalışma hayatına atılması, sanığın mağdureyi çalışırken tanıması göz önünde bulundurulduğunda yaşı konusunda hataya düşmesi mümkündür. Mağdurenin yaşının 18 olmadığını bildiği kabul edilse dahi görünüm itibariyle 15 yaşından büyük göstermektedir. Sanığa 18 yaşında olduğunu belirtmiştir. Beyanı görünüşüyle uyumludur” denilerek davanın düşürülmesine karar verildi.

Aile Bakanlığı'ndan itiraz

Aile Bakanlığı karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi, yeniden yargılama yaptı. Çift duruşmaya, 4 aylık bebekleriyle geldi. M.Ç. yaşı tutunca resmi nikâh kıyacaklarını anlattı. İstinaf Mahkemesi “Heyet olarak çok tartıştık. Tartışmalar sırasında gelip gittik. Sonuç olarak vicdanımızın sesini dinleyerek karar verdik” dedi. Yerel mahkemenin kararını onayan mahkeme, sanığın yaş itibarıyla “hataya düştüğünü”, M.Ç.’nin büyük göründüğünün tespit edildiğini kaydetti. Davada verilen düşme kararı onandı.