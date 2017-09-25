Cinsel içerikli rüyalarınız ne anlama geliyor?

Rüyalar bize bilinçaltı düşüncelerimiz hakkında haber veriyor. Cinsel içerikli rüyalar ise çoğu zaman pek çok kişinin utandığı rüyalar arasında yer alsa da psikologlara göre bu tür rüyalar aslında sanıldığının aksine anlam olarak farklılıklar içeriyor. Cinsel içerikli rüyalar bazı durumlarda kaygı ve düşünceler sonucu görülürken bazı durumlarda ise bastırılan duyguları ifade ediyor.

Bir yabancıyla birlikte olmak

Bu tarz rüyalarda karşı taraftaki kişi tam olarak belli değildir veya kim olduğu hakkında fikriniz yoktur. Bu tip rüyalar libidonuzun artışta olduğuna işaret eder. Uzmanlara göre, bu tip rüyaları sık görüyorsanız cinsel açıdan istekli olduğunuz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz.





Aynı cinsten birisi ile birlikte olmak

Bu tür bir rüya uzmanlara göre sizin kendinizle barışık olduğunuzu ve kendinizi olduğunuz gibi kabul ettiğinizi gösteriyor.

Rüyada sevgilinizi/eşinizi aldatmak

Bu tür bir rüya gerçek hayatta yeterince tatmin olmadığınızın bir işareti olabilir. İlişkinizde yeterince mutlu olmadığınız veya cinsellikte daha farklı bir yönünüzü keşfettiğiniz anlamına gelebilir.

Başkalarını birlikte olurken görmek

Bu tip bir rüya kendi cinselliğinizle alakalı sorunlar olduğunu gösterebilir. Kendiniz yerine başkalarını görmek vücudunuzla ilgili bazı endişeleriniz olduğunun da işareti olabilir.





Eski sevgilinizle birlikte olduğunu görmek

Bu rüya genel olarak eski sevgilinizi unutamadığınızı aklınıza getirebilir. Uzmanlara göre ise bu rüyanın anlamı şu anki ilişkinizde de geçmişteki ilişkinizde yaşadığınız bazı problemlerle karşılaşmış olma ihtimaliniz.

Kendinizle birlikte olmak

Her ne kadar kulağa garip gelse de uzmanlara göre, böyle bir rüya da kendinizle barışık olduğunuzu ve kendinize güveninizin tam olduğunu gösteriyor.

Arkadaşınızla birlikte olmak

Arkadaşınızla rüyada birlikte olmak ona karşı bir şeyler hissettiğiniz ihtimalini akla getirse de arkadaşınızın sahip olduğu ve imrendiğiniz bir özelliğe sizin de sahip olma isteğiniz olarak da görülebilir.





İş arkadaşınızla birlikte olmak

Bu rüya iş arkadaşınıza karşı duygularınız olduğunu göstermesinin yanında eğer böyle bir durum yoksa işinize olan motivasyonunuzu ve odaklanma ihtiyacınızı gösteriyor.