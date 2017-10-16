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Cinsel hayatınızı renklendirmek için bu önerileri deneyin

Cinsel hayatınızı heyecanlı ve renkli hale getirmek için küçük detaylara dikkat etmek önemli. İşte öneriler...

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 10:06

Cinsel hayatınızı monotonluktan çıkarıp heyecanlı hale getirmek sizin elinizde. Fark yaratan küçük hamlelerle yeniden tutkuyu harekete geçirebilir ve daha doyumlu bir cinsel yaşama sahip olabilirsiniz. İşte cinsel hayatınızı renklendirecek öneriler:

Kokunuzla büyüleyin

Koku çok güçlü bir afrodizyak. Seksi hissetmek ve karşınızdaki kişiyi etkilemede önemli bir rolü olan kokulardan özellikle misk, amber ve vanilya gibi afrodizyak etkisi olanlar tutkuları harekete geçirmeye yardım ediyor.

Cinsel hayatınızı renklendirmek için bu önerileri deneyin

Işıklar açık olsun

Erkeklerin görsel uyarıcılara hızlı tepki verdiği bir gerçek. Çıplakken ışıkları açık bırakmak karşınızdakinin daha fazla uyarılmasını ve daha ateşli bir cinsel hayatınız olmasını kolaylaştırır.

Çeşitli fanteziler deneyin

Cinsel yaşamınızı hareketlendirmek için çeşitli fantezilerden yararlanabilirsiniz. Birlikte duş almak veya güzel kokulu yağlarla masaj yapmak gibi önerileri mutlaka denemelisiniz.

Cinsel hayatınızı renklendirmek için bu önerileri deneyin

Kendi özel dilinizi yaratın

Sadece birbirinizin anlayabileceği kendi özel dilinizi yaratabilirsiniz. Birbirinize çeşitli isimler veya sıfatlarla seslenebilir ve birlikte gülmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu tarz oyunlar aranızdaki cinsel çekimi de üst düzeye çıkarır.

Sürprizlere açık olun

Monoton bir cinsel yaşamı ortadan kaldırmanın en temel yolu sürpriz zamanlarda birlikte olmak. Farklı mekanlarda veya umulmadık anlarda birlikte olma fikri partnerinizle aranızdaki tutkuyu ateşler ve cinsel hayatınıza renk katar.

Cinsel hayatınızı renklendirmek için bu önerileri deneyin

Yatakta partnerinize karşı açık olun

Yatakta partnerinizden ne beklediğinizi açıkça söylemeniz hem daha doyumlu bir cinsel hayat yaşamanızı sağlar hem de aranızdaki duygusal bağı güçlendirir. Minik dokunuşlardan veya etkileyici masajlardan hoşlandığınızı partnerinize çekinmeden söyleyebilirsiniz.

Yatak odasına yiyeceklerinizi taşıyın

Afrodizyak etkisi yaratan çikolata, çilek ve muz gibi yiyecekleri yatak odanıza götürebilir ve birlikte bu yiyecekleri yiyerek yatakta keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

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Seksi kıyafetler giyin

Yatak odasında seksi kıyafetler giymek partnerinizin arzularını ateşler. Seksi dantel bir gecelik ile cinsel yaşamınızda aradığınız tutkuyu alevlendirebilirsiniz.

Cinsel hayatınızı renklendirmek için bu önerileri deneyin

Birbirinize ateşli mesajlar yollayın

İşte, seyahatte veya birbirinizden uzakta olduğunuz ortamlarda ateşli mesajlar göndererek tutkunuzu ateşleyebilirsiniz. Etkileyici bir telefon mesajı bütün gün boyunca birbirinizi arzulamanıza yardım edebilir.

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Etiketler: cinsel hayat , renkli cinsel hayat , heyecanlı cinsel hayat
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