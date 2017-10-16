Cinsel hayatınızı renklendirmek için bu önerileri deneyin

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Cinsel hayatınızı monotonluktan çıkarıp heyecanlı hale getirmek sizin elinizde. Fark yaratan küçük hamlelerle yeniden tutkuyu harekete geçirebilir ve daha doyumlu bir cinsel yaşama sahip olabilirsiniz. İşte cinsel hayatınızı renklendirecek öneriler:
Kokunuzla büyüleyin
Koku çok güçlü bir afrodizyak. Seksi hissetmek ve karşınızdaki kişiyi etkilemede önemli bir rolü olan kokulardan özellikle misk, amber ve vanilya gibi afrodizyak etkisi olanlar tutkuları harekete geçirmeye yardım ediyor.
Işıklar açık olsun
Erkeklerin görsel uyarıcılara hızlı tepki verdiği bir gerçek. Çıplakken ışıkları açık bırakmak karşınızdakinin daha fazla uyarılmasını ve daha ateşli bir cinsel hayatınız olmasını kolaylaştırır.
Çeşitli fanteziler deneyin
Cinsel yaşamınızı hareketlendirmek için çeşitli fantezilerden yararlanabilirsiniz. Birlikte duş almak veya güzel kokulu yağlarla masaj yapmak gibi önerileri mutlaka denemelisiniz.
Kendi özel dilinizi yaratın
Sadece birbirinizin anlayabileceği kendi özel dilinizi yaratabilirsiniz. Birbirinize çeşitli isimler veya sıfatlarla seslenebilir ve birlikte gülmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu tarz oyunlar aranızdaki cinsel çekimi de üst düzeye çıkarır.
Sürprizlere açık olun
Monoton bir cinsel yaşamı ortadan kaldırmanın en temel yolu sürpriz zamanlarda birlikte olmak. Farklı mekanlarda veya umulmadık anlarda birlikte olma fikri partnerinizle aranızdaki tutkuyu ateşler ve cinsel hayatınıza renk katar.
Yatakta partnerinize karşı açık olun
Yatakta partnerinizden ne beklediğinizi açıkça söylemeniz hem daha doyumlu bir cinsel hayat yaşamanızı sağlar hem de aranızdaki duygusal bağı güçlendirir. Minik dokunuşlardan veya etkileyici masajlardan hoşlandığınızı partnerinize çekinmeden söyleyebilirsiniz.
Yatak odasına yiyeceklerinizi taşıyın
Afrodizyak etkisi yaratan çikolata, çilek ve muz gibi yiyecekleri yatak odanıza götürebilir ve birlikte bu yiyecekleri yiyerek yatakta keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
Seksi kıyafetler giyin
Yatak odasında seksi kıyafetler giymek partnerinizin arzularını ateşler. Seksi dantel bir gecelik ile cinsel yaşamınızda aradığınız tutkuyu alevlendirebilirsiniz.
Birbirinize ateşli mesajlar yollayın
İşte, seyahatte veya birbirinizden uzakta olduğunuz ortamlarda ateşli mesajlar göndererek tutkunuzu ateşleyebilirsiniz. Etkileyici bir telefon mesajı bütün gün boyunca birbirinizi arzulamanıza yardım edebilir.
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