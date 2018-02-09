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    Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

    Aziz GÜVENER (DHA)
    09.02.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Adapazarı'nda, bankta oturan yaşlı adama cinsel birliktelik teklif edip cüzdanını çalan Seda P. (28), kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı.

    ADAPAZARI Atatürk Bulvarı'nda  dün Seda P., bankta oturan M.B. isimli yaşlı adamın yanına gelerek, cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Bu sırada, vücudunu ellediği yaşlı adamın cebindeki cüzdanını çalan Seda P., kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı. M.B., Seda P.'den şikâyetçi olmazken, cüzdanını da teslim aldı. Seda P.'nin, yankesicilikten emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kendisini bulvarda gören polislerin hareketlerinden şüphelenerek takip ettiği öğrenildi. Seda P., Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: hırsızlık , Adapazarı , Polis , yakalandı , son dakika
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