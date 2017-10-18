Cinping: "Çin yeni bir döneme girdi"

Şi Cinping, üç buçuk saat süren ve 30 binden fazla kelime içeren konuşmasında, önümüzdeki beş yılda Çinin kalkınması için benimsediği vizyonu ana hatlarıyla anlattı ve ikinci beş yıllık başkanlık dönemini resmi olarak başlatmış oldu.

Kongre, 2 bin 300 delegenin katılımıyla bir hafta sürecek ve 24 Ekimde Şi Cinping yeni parti liderleri açıklanacak.

ABD'de ve Avrupa'da yükselen korumacılık ve küreselleşme karşıtlığına karşın Çin Devlet Başkanı, konuşmasında, "Hiçbir ülke şu anda insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden tek başına gelemez ve hiçbir ülke kendini dünyadan soyutlayamaz" dedi.

Çin'in 2035 yılında "kısmen müreffeh" bir ülke olacağını söyleyen Cinping 2050 itibariyle müreffeh, güçlü ve demokratik bir ulus olacaklarını belirtti.

Çin'in küresel sahnede daha fazla yer alacağı bir döneme girdiğini aktaran Cinping insanlığa da daha büyük katkılar sağlayacaklarını söyledi.

Çinli liderin uzun vadeli vizyonlarından bahsetmesi geleneksel 10 yıllık parti liderliği döneminin Cinping ile daha da uzatılabileceği söylentilerine neden oldu.