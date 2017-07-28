Cinnet kurbanı hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, dün Cihanbeyli ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi 60211 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında hemşire Elif Çevik ile polis memuru olan eşi Serkan Çevik ölü olarak bulunmuşlardı. Yapılan incelemeler sonucunda cinnet getirdiği iddia edilen polis memuru Serkan Çevik’in eşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.

Cihanbeyli’deki işlemlerin tamamlanmasının ardından hemşire Elif Çevik’in cenazesi Seydişehir’in İncesu Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Burada baba Mustafa Özdemir, anne Gülay Özdemir ve kız kardeşi sinir krizleri geçirdi.

Baba Mustafa Özdemir, kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Mahalle camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elif Çevik’in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Baba Mustafa Özdemir cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durabildi. Polis eşi Serkan Çevik’in cenazesinin ise Eskişehir’de toprağa verileceği öğrenildi.Cenazeye Kaymakam Aydın Erdoğan, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Konurer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TORUNUNU KIZININ VE DAMADININ CESETLERİNİN BAŞINDA BULDU

Cihanbeyli’de bir camide imamlık yapan Mustafa Özdemir, yıllık izin için gittikleri Eskişehir’den geçen salı günü dönen hemşire kızı Elif Çelik ile polis memuru damadı Serkan Çevik’i dün telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Özdemir, bugün de bir sağlık ocağında görev yapan kızı Elif Çelik ile Bölge Trafik Müdürlüğü’nde görevli damadı Serkan Çevik’e ulaşamayınca akşam saatlerinde evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren Özdemir, korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ve damadına yatak odasında yerde kanlar içerisinde, torunu İkranur’u da anne ve babasının cesedinin yanında elbisesi kanlı olarak buldu.