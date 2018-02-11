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    Çinlilerin sahte iPhone X'i orjinalini aratmıyor!

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Son zamanlarda taklit iPhone X modelleri giderek artmaya devam ediyor. Sahte iPhone X modellerinin son örneği yine Çin'den geldi. Şirketin ürettiği cihaz yüksek pil kapasitesi ile dikkat çekiyor.

    Çinli şirketin çıkarttığı modelin ismi Oukitel U18. Cihazın tasarım olarak ön yüzü iPhone X'e oldukça benziyor. Oukitel U18'de de iPhone X'de olduğu gibi bir çentik bulunuyor. Ön taraftaki benzerlik arka tarafta yapılamamış. Ancak arka tarafta bulunan düşey yönde yerleştirilmiş çift kamerayı eklemeyi ihmal etmemişler. Oukitel U18'de hareket kontrolleri ve yüzle ekran kilidi açma özellikleri de bulunuyor. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise 4000 mAh kapasitesindeki bataryası oldu. Bu batarya kapasitesinden dolayı oldukça kalın. Akıllı telefonun diğer özelliklerine gelecek olursak, MediaTek MT6750T işlemcisi bulunuyor.

    Çinlilerin sahte iPhone Xi orjinalini aratmıyor

    4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası bulunan cihazın 5.85 inç, 21:9 görüntü oranlı, 720p ekranı bulunuyor. Kamera tarafında ise telefonun arkasında 16 Megapiksel ve 5 Megapiksel çözünürlükte çift kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik bir kamera yer alıyor. Şirket Oukitel U18'de parmak izi tarayıcısını arka tarafa konumlandırmayı tercih etmiş. Ayrıca telefonun çentiği kullanacak bir şekilde arayüzü bulunuyor. Kutudan Android 7.0 işletim sistemi ile çıkan telefonun fiyatı ise 159 dolar olarak belirlenmiş.

    Etiketler: Oukitel U18 , iPhone X'in taklit versiyonu , Sahte iPhone X , Ucuz iPhone X
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