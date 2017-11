Çinlilere nar suyu içiriyor

BURSALI Aroma 50’nci yılında yurtdışı pazarlara odaklandı. Meyve suyu pazarında son yıllarda hızlı bir büyüme yakaladıklarını anlatan Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, “1968 yılında kurulan şirketimiz asıl sıçramayı 1990’dan sonra yaptı. Bugün 1 milyar litrelik pazarın yüzde 10’una sahibiz. 2018’i ihracatta atılım yılı ilan ettik. Çin pazarında nar suyumuz çok tuttu” dedi. Mahmut Atom Duruk, şirketin büyüme öyküsünü şöyle anlattı:

2 MİLYON KİŞİ

“Şirketin kurulduğu yıllarda Bursa tarım üretimiyle ön planda olan bir bölgeydi. Bursa’daki Gürsu fabrikamız açıldığı günden bugüne önemli yatırımlara imza attık. 1990’dan sonra meyve suyu tüketimi çok hızlı arttı. Sonra bir dönem gazlı içecekler ön plana çıktı. Ancak bugün Türkiye’de gazsız içeceklere olan ilgi tekrar artmaya başladı. Aroma olarak aylık 10 milyon litre üretimle her gün yaklaşık 2 milyon kişiye hitap ediyoruz. Türkiye’de meyve suyu pazarı kişi başı yıllık 9-10 litre. Bu rakam ABD’de 40, Avrupa’da ise 30 litre seviyesinde. Yani gidecek çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu alanda ürün çeşidi arttıkça, tüketim de paralel şekilde artıyor.

52 ÜLKEYE İHRACAT





Ülkemizde toplam pazar büyüklüğü 1 milyar litre. Sektörde 4-5 marka söz sahibi, biz de bu markalardan biriyiz. 220 milyon TL ciromuz var. Bu sene 240 milyon TL’ye çıkaracağız. Toplam çalışan sayımız 300 kişi. Dünya çapında 52 ülkeye ihracatımız var. Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Asya’ya marketlerde markamız yer alıyor. 8-9 milyon dolar civarında ihracatımız var. Yıllık üretimimiz yaklaşık 100 milyon litre. Özellikle Çin pazarımız çok kuvvetli. Yüzde 100 meyve suyu ürünlerimize büyük ilgi gösteriyorlar. Bu yıl Çin pazarına giriş yaptık, nar ve vişne suyu satıyoruz. Nar suyunu çok seviyorlar. Yüzde 100 ürünlerde katkı maddesi yok, şeker yok. Tadını elma suyu ile dengeliyoruz. Türkiye elmada çok kuvvetli olduğu için hammadde tedariğini gerçekleştiriyoruz. Vişnede geçmişte güçlüydük. Ancak Türkiye, bu alanda pazarı Polonya’ya kaptırdı. Meyve toplama işini rasyonel hale getiren Polonya’nın AB kriterleriyle birlikte daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.”

EN ÇOK ŞEFTALİ SUYU TÜKETİYORUZ





HER ülkede tercih edilen meyve sularının farklı olduğunu anlatan Mahmut Atom Duruk, “Türkiye’de meyve suyu her yaştan her insana hitap eden bir ürün. Herhangi bir kesime özellikle seslenmiyoruz. Vitamine herkesin ihtiyacı var. Türkiye’de en çok tüketilen meyve suyu şeftali. Şeftaliyi, vişne ve kayısı suyu izliyor. Şu anda gerçek Bursa şeftalisini ortaya çıkarmak adına bir projemiz var. Tema Vakfı ile ortak çalışıyoruz. Nektarlarda yüzde 40 meyve diğerinde ise yüzde 100 meyve var. İnsanlar daha çok nektarı seviyor şeker ilavesi olduğu için” dedi.