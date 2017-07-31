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Çinlilere makarnayı sevdirecek

Hürriyet Haber
31 Temmuz 2017 - 11:48Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 12:59

Temmuz 2007'den beri Barilla Türkiye’nin Genel Müdürlüğü yürüten Güneş Karababa Çin Bölgesi’nin başına atandı.

Güneş Karababa, Filiz ve Barilla markalarını yeniden yapılandırıp, global marka ile entegrasyonunu sağladı. Karababa, Barilla’nın “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” misyonu çerçevesinde “Sürdürülebilir Tarım”, “Sözleşmeli Çiftçilik” modelinin Türkiye’de gelişmesi ve örnek bir model haline gelmesinde etkin rol aldı.

Barilla Gıda’daki görevi süresince yerel küçük üretici iş birliklerinden, tüketicilerin sağlığı ve çevrenin korunmasına kadar geniş bir süreci kapsayan “Tarladan sofraya sürdürülebilir iş modeli” gibi birçok örnek projeyi hayata geçiren Güneş Karababa, Barilla Gıda’yı yüzde 34’lük pay ile pazar liderliğine ulaştırdı.

 Güneş Karababa, yıllık 1,5 milyon ton noodle tüketiminin gerçekleştiği Büyük Çin Bölgesi’ndeki yeni görevine 1 Ağustos 2017’de başlayacak. Dünyanın en saygın gıda şirketlerinden biri olan Barilla’da Güneş Karababa’dan boşalan Türkiye Genel Müdürlük görevini ise 1 Eylül 2017'den itibaren Barilla’nın İtalya’da Müşteri Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ve Satış Direktörlüğü’nü yürüten Piero Mirra devralacak.

Etiketler: Barilla , Makarna , gıda
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