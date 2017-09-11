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TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Çinlilerden trenlerin en hızlısı geliyor!

    Çinlilerden trenlerin en hızlısı geliyor!

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 13:51 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 13:51

    Elon Musk’un maksimum 1.200 km hız yapabilen alternatif ulaşımına Çin’den dev rakip çıktı.

    Çin’in en büyük şirketlerinden Uzay Bilimleri ve Endüstrisi Şirketi (CASIC) saatte 4 bin km hıza çıkabilen “uçan tren” yapmak için çalışmalarına başladı.

    Bu da Elon Musk’un daha önce duyurduğu hiperdöngülü ulaşıma büyük bir rakip geleceği anlamına geliyor. Musk’un açıkladığı projede şu ana kadar ulaşılabilmiş en fazla hız saat 355 km. Ayrıca hiperdöngülü ulaşım sisteminde ulaşılabilecek maksimum hız ise saatte 1.000 - 1.200 km.

    Ancak CASIC’nin geliştirdiği trenin hızının saatte 4 bin km’ye çıkması bekleniyor. Vakum bir tüp içerisinde hareket edecek olan bu tren gücünü ise manyetik süspansiyondan alacak. (uzman para)

    Etiketler: çin , hızlı tren , teknoloji
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