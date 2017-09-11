Çinlilerden trenlerin en hızlısı geliyor!

Çin’in en büyük şirketlerinden Uzay Bilimleri ve Endüstrisi Şirketi (CASIC) saatte 4 bin km hıza çıkabilen “uçan tren” yapmak için çalışmalarına başladı.

Bu da Elon Musk’un daha önce duyurduğu hiperdöngülü ulaşıma büyük bir rakip geleceği anlamına geliyor. Musk’un açıkladığı projede şu ana kadar ulaşılabilmiş en fazla hız saat 355 km. Ayrıca hiperdöngülü ulaşım sisteminde ulaşılabilecek maksimum hız ise saatte 1.000 - 1.200 km.

Ancak CASIC’nin geliştirdiği trenin hızının saatte 4 bin km’ye çıkması bekleniyor. Vakum bir tüp içerisinde hareket edecek olan bu tren gücünü ise manyetik süspansiyondan alacak. (uzman para)