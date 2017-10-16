Çinliler ‘Zorlu’yor

SON dönemlerde İstanbul’daki alışveriş merkezlerinin (AVM) cirolarında yabancı payı yükselişe geçti. Zorlu AVM’de 2017’de 1.7 milyar liralık ciro beklediklerini anlatan Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın, “Bu ciroda yabancıların payı yüzde 30’ün üzerinde. İlk sıra Suudi Arabistanlının. İkinci sırada Kuveytliler üçüncü sırada ise Çinliler var. Çinli turistlerin bu cirodaki payı yüzde 10. Turistlerin toplam harcaması ise Zorlu AVM’de 87 milyon liraya ulaştı” dedi.
Zorlu’da bazı değişimlere de imza attıklarını dile getiren Aydın, “Zara ile el sıkıştık. Sinema katımızın verimliliğini arttırmak için alt kata alıyoruz. Yerine ise Zara geliyor. Sinemamız hiç kapanmayacak tüm çalışma gece yürütülecek” diye konuştu.
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