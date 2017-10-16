Çinliler ‘Zorlu’yor

Zorlu’da bazı değişimlere de imza attıklarını dile getiren Aydın, “Zara ile el sıkıştık. Sinema katımızın verimliliğini arttırmak için alt kata alıyoruz. Yerine ise Zara geliyor. Sinemamız hiç kapanmayacak tüm çalışma gece yürütülecek” diye konuştu.