Çinliler Spotify'ı satın almaya çalışıyor

Spotify, inatla bağımsız olmasıyla biliniyor, ama görünüşe bakılırsa bu kendi kendine yetme felsefesi son birkaç ayda biraz zorlanmış olabilir. Bir TechCrunch kaynağından gelen bilgiye göre Spotify, 2017'nin başlarında WeChat'ın arkasındaki Çinli internet devi Tencent'in satın alma teklifini reddetmiş. Habere göre Tencent, Spotify'ı müzik akışı etkisini Çin'in ötesine taşıma fırsatı olarak görüyordu. Çin'de QQ Music ve KuGou ile popüler. Haber, görüşmelerin bir fiyat teklifi aşamasına ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi vermiyor.

Ne Spotify ne de Tencent bilgi sızıntısı hakkında yorum yapmıyor ve bu pek de şaşırtıcı değil. Bu yüzden gerçekten ne olduğuna dair aydınlanmamız pek mümkün görünmüyor. Ama görüşmeler gerçekten olduysa, bu bile kayda değer bir şey. Bu, nispeten büyük Çinli firmaların Çin piyasasında sınırlanmış hissedebildiklerini gösteriyor. Tencent'in 600 milyon kullanıcısı Spotify'ın 140 milyonunu gölgede bırakıyor olabilir, ama hâlâ elde edebileceği çok sayıda potansiyel dinleyici var.

Ayrıca, şu da önemli bir gerçek ki Spotify işine yarayabilecek bir finansal desteği reddetmiş olabilir (2016'da 568 milyon dolar kaybetmişti), ayrıca henüz hizmet vermediği ülkelere yayılma fırsatını da tepmiş olabilir. Bir Tencent anlaşmasının Spotify'a Çin'e erişim verme garantisi olmasa da (Tencent şu an mevcut hizmetlerini kullanmaya devam edebilirdi), ama radarda görünmeyen pazarlara kapı açabilirdi. Resmi bir açıklama olmadan Spotify'ın teklifi reddetme sebebini bilemeyecek olsak da, firmanın özgürlüğün daha fazla piyasa payı elde etme potansiyelinden daha önemli olduğuna karar vermiş olması mümkün.



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