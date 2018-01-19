Çinliler Samsung'u zorluyor, listeye giremedi!

Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon piyasası olan Çin'de zorlu bir zaman geçiriyor. Çinli OEM'ler, bu çok çekişmeli piyasada Samsung'un arada kaybolmasına sebep oluyorlar. Her geçen gün Samsung'un Çin'deki akıllı telefon sorunlarıyla ilgili yeni veriler ortaya çıkıyor.

Counterpoint Research'ın yayınladığı yeni bir veriye göre, 2017'de Çin'in en çok satan 10 telefon listesine hiçbir Samsung akıllı telefon giremedi. Apple'ın iPhone 7'si ve iPhone 7 Plus'ı dışında, liste tamamen Çinli firmalar tarafından domine ediliyor.

2017'de Samsung, en gelişmiş telefonları olan Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8'i çıkardı. Ama bu kenarsız Infinity Display'lerin ve kavisli ekranların hiçbiri Samsung'un Çin'deki kaderini değiştiremedi.





Samsung'un Çin'deki piyasa payı 2015'te %20'den yavaş yavaş 2017'nin üçüncü çeyreğinde %2'ye kadar düştü. Dördüncü çeyrekte daha da küçülerek %1.6 gibi atomik bir seviyeye indiği düşünülüyor. Samsung'un diğer ülkelerdeki başarısını düşününce, Çin'de buna tamamen zıt bir tablo görünüyor.

Samsung'un Çin'de giderek derinleşen problemlerinin bir sebebi, Çinli hesaplı telefonlarla baş edecek iyi bir orta seviye akıllı telefonunun olmayışı olabilir. Samsung'un orta ve alt seviye akıllı telefonları, aynı fiyat aralığındaki Çinli telefonlara kıyasla daha pahalı ve güçsüz kalıyorlar. Doğal olarak, insanlar diğer markalara alıştıktan sonra Samsung'un daha çekici amiral gemisi telefonlarını da umursamıyorlar. Diğer yandan Apple, düşük fiyatlı kesimle rekabete girmeden sadece üst uç piyasayı ele geçirmeyi başarabilmişe benziyor. Ama görünüşe bakılırsa bu strateji Samsung için işe yaramıyor.

Çin'in dışında Samsung, Hindistan gibi gelişmekte olan piyasalarda da Çinli firmalardan sıkı rekabet görüyor. Mi, Oppo ve Vivo gibi markalar Samsung'u zorluyorlar.