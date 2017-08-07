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    Çinliler en büyük sanal evreni yaptı!

    chip.com.tr
    07 Ağustos 2017 - 08:12Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 08:12

    Çinli bilim insanları, süper bilgisayarın gücünü kullanarak, gelmiş geçmiş en büyük sanal evreni oluşturdu!

    Çinli bilim insanlarından oluşan bir takım, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını en büyük sanal evreni oluşturarak test etti. Bunun Sunway TaihuLight isimli makine için bir ısınma egzersizi olduğunu söylüyorlar. Makine, simülasyonu yapabilmek için 10 milyon CPU çekirdeğini kullandı. Hong Kong'ta İngilizce bir gazete olan South China Morning Post (SCMP)'a göre Sunway'in evreni, geçtiğimiz Haziran ayında Zürih Üniversitesi'nde astrofizikçiler tarafından yapılan simülasyondan beş kat daha büyüktü. Eksisi sadece bir saat sürmesiydi, İsviçreli simülasyon 80 saat sürmüştü.

    Evrenin simülasyonları astronomlara uzayın araştırılması gereken ilginç kısımlarını gösterip, karanlık madde ve karanlık enerji gibi gizemli bileşenlerine ışık tutabiliyor. Bu seferki Çinli takımın simülasyonu Büyük Patlama ile evrenin doğuşunu ve ilk 10 milyonlarca yıllık zamanındaki genişlemesini canlandırdı. Ne yazık ki bu noktaya ulaştıktan sonra durmak zorunda kaldılar, takımın lideri Gao Liang süper bilgisayarın o gün sırada bekleyen müşterileri olduğunu söyledi.

    SCMP, Çin yapımı süper bilgisayarların büyük zaafları olduğunu ve tam kapasite çalıştıklarının pek görülmediğini söylüyor. Ama Çinli takım Sunway'ın güçlerini maksimize etmenin bir yolunu bulmuş olmalı ki, habere göre makineyi bozmadan sonuna kadar zorlamayı başarmışlar. Gao, evrenin doğuşundan günümüze kadar olan bir simülasyon denemek istiyor, ama bunun için Sunway'in yenisini çıkarmayı bekleyebilirler. Yeni nesil süper bilgisayar, söylediklerine göre Sunway'den 10 kat daha hızlı olacak ve 2019'un ikinci yarısında hazır ve çalışır hale gelecek.

    Etiketler: çin , sanal , internet , süper bilgisayar
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