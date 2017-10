Çinliler dünyanın ilk kuantum şifreleme sistemini kurdu

Kuantum kriptografi (şifreleme) adını taşıyan sistemin sunucusu, Dawning Information Industry Co. ve CAS Quantum Co. şirketlerinin işbirliğiyle ortaya çıktı. Reuters'in haberine göre, her iki şirketin de Çin Bilim Akademisi ile çalıştığı belirtiliyor.

Aşağıda konu hakkında Çin merkezli CCTV kanalında yayımlanan videoyu izleyebilirsiniz. Videoda bilim insanları sunucu hakkındaki AR-GE çalışmaları esnasında görülürken, bilgisayar ekranında da hızlı modellemeler karşımıza çıkıyor.

Kuantum iletişim bazlı anahtar yönetim sistemi kullanan sunucu, güvenli veri iletimi sağlarken, bunu özel bulut sistemleri üzerinde tutuyor. Sunucunun Çin için gizli iletişim sistemleri kurabilmenin yanı sıra, kuantum bilişim sektöründe öncü rol oynamak gibi bir fayda sağlaması bekleniyor.

Günümüzdeki şifreleme yöntemlerine teknik olarak benzeyen kuantum kriptografisindeki temel fark, kullanılan anahtarın bilgisayar ya da insan üretimi olmaktan ziyade, doğanın bir parçası olması. Havadaki partikülleri ya da fotonları anahtar olarak belirleyebilen sistem, fiziksel olarak aynı mekanda bulunup aynı ölçümler yapılmadığı sürece şifre anahtarını kaybetmiyor. Bu da iletişimin teknik takip ihtimâlini ciddi ölçüde düşürüyor.