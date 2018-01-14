Çinliler çok ucuza iPhone X'in kopyasını yaptı!

Leagoo markasından, Leagoo S9 adlı yeni bir telefon geldi. Bu telefon tasarımıyla Apple'ın son gözdesi iPhone X'e tasarımsal açıdan bir hayli benziyor gibi görünüyor. Renkli tasarımının dışında ekrandaki çentik, arka kamera yerleşimi ve bazı ufak detaylarla iPhone X kopyası gibi duran telefon, arka taraftaki parmak izi tarayıcısı ve çerçevesiyle de biraz farklılık katıyor.

Android işletim sisteminden gücünü alan bu telefon, özelliklerinin tam olarak belli olmamasıyla birlikte her yerden tedarik edilemiyor. Eğer bu telefondan istiyorsanız, çevrimiçi bir tane bulmanız gerekiyor. Asya'da bulunan çevrimiçi perakendeciler genellikle bu cihazları dünyanın herhangi bir yerinde gönderebiliyorlar.