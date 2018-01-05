Çinliler bu kez görünmez roket yaptı!

ABD hükumetinden bir kaynak, The Diplomat'a yaptığı açıklamada Çin'in hiper-sonik süzülme aracı (hypersonic glide vehicle, HGV) teknolojisine sahip yeni balistik roketleri test ettiğini iddia etti. Geçtiğimiz Kasım ayında DF-17 adlı HGV roketinin iki testi gerçekleşti ve iddiaya göre Çin 2014 ve 2016 arasında bu proje dahilinde bir çok test zaten gerçekleştirmiş.

Tahminlere göre DF-17'nin menzili 1,800 ile 2,500 kilometre arasında. ABD ve Rusya da henüz bu teknolojiyi geliştirebilmiş değil. HGV, sıradan balistik roketler gibi bir patlayıcı ya da herhangi bir yükü uzak bir hedefe taşıyabiliyor, yani HGV nükleer füze başlığı da taşıyabilir.

Şu an kullanımda olan füze savunma sistemleri genellikle yüksek irtifada seyahat eden roketleri algılayabiliyor ve engelliyor. Ancak Çin'in test etmekte olduğu HGV roketleri hiper-sonik hızlarda ve alçak iritifada seyahat ediyor. Yani en iyi ihtimalle savunma sistemlerinin bu roketlere karşı yeniden kalibre edilmesi gerekecek. Daha kötü senaryo ise varolan savunma sistemlerinin modifiye edilmek zorunda olabilir ya da tamamen yeni sistemlerin geliştirilip üretilmesi zorunlu hale gelebilir.



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