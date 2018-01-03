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Çinliler 2 milyar dolara yapay zeka parkı kuruyor!

Reuters
03.01.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

Çin'in başkenti Beijing yetkililerinin kentin batısında 13.8 milyar yuan (2.12) milyar dolara mal olacak bir yapay zeka araştırma parkı kuracağı açıklandı.

Çin'in, başkent Pekin'in batısında 2 milyar dolara mal olacak bir yapay zeka parkı kuracağı açıklandı.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, parkta 400 araştırma şirketi ve kurumun hizmet vereceğini ve tesiste yıllık 8 milyar dolar değerinde üretim yapılmasının planlandığını duyurdu.

Projeyi yöneten Zhongguancun Geliştirme Grubu'nun da yapay zeka yatırımları için yabancı üniversitelerle görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Çin, 2025 yılına kadar yapay zeka alanında dünya lideri olmayı planlıyor. Ülkenin bu alandaki yatırımları, askeri teknolojide yapay zeka uygulamaları konusunda ABD ve Çin arasındaki rekabeti de artırıyor.

Etiketler: teknoloji
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