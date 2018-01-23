Çinli ve Hintli turist çekilmeli

Çin ve Uzakdoğu ülkelerinin turizmde müthiş bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken Bayındır, 261 milyon Çinli seyahat ediyor. Ancak 1 milyonunu bile Türkiye’ye çekemiyoruz. THY tüm potansiyelini Çin için kullansa bile ancak 300 bin kişi getirebiliyor. Çin hava yollarının da ülkemize uçması gerekiyor. Atina’ya bile uçuyorlar. Türkiye’ye gelmiyorlar. Çin pazarını, ihtiyaçlarını tam olarak anlayabilmiş değiliz. İspanya Çinli turisti keşfetti ve 526 bin Çinliyi ağırladırlar. Çin’den İspanya’ya 327 Euro’ya gidiş dönüş uçak bileti var. Türkiye’ye gelmek isteseler en az 5 katını ödüyorlar. Çinliler harcama standartı yüksek turistler. Gezilerinde konaklama ücreti olarak 30 Euro ödüyorlar. Burada en önemli konu Çinlilerin kumar tutkusu. Kumarhane açılamadığı sürece Çinli turisti Türkiye’ye getirmek çok zor” ifadelerini kullandı.

YASSIADA ÖRNEĞİ

Kumarhaneler için bir örnek de veren Bayındır, “Örneğin Yassıada boş duruyor. Böyle bir yere kumarhane açılsa ve buraya sadece pasaportla giriş yapılsa Türklerin de girişi önlenmiş olur. Biz de kumarhane yok. Ancak Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya gibi çevre ülkelerimizde var. Biz de olmadığı için buralara kalkınıyor. Romanya’daki kumarhanelere gidildiğinde her yerde Çinlileri görebilirsiniz” dedi. Çinlilerin marka tutkusu olduğuna da dikkat çeken Timur Bayındır, “Avrupa’ya gidip ‘Louis Vuitton’ mağazaları önünde fotoğraf çektiriyor. Türkiye’nin de böyle markalar yaratması gerekiyor. Ayrıca Çinliler nakit para da taşımayı sevmiyor. Kredi kartlarını burada nakite çevirecek sistemlerde yok. Çince bilen rehber problemi de var. Çince bilen rehberlerin çoğu da Uygur kökenli. Aralarındaki sorunlar nedeniyle Uygur rehberle de gezmek istemiyorlar. Türkiye’yi moda haline getirebilirsek inanılmaz bir akım olur” diye konuştu. Hilton Wordwide Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan da Hintli turistlere dikkat çekti. Hintli turistin risklere alışkın olduğuna vurgu yapan Zerunyan, “Hintli turist sayısında artış var. Gruplar gelmeye başladı. Çin’den önce Hindistan’a yoğunlaşılırsa çok daha hızlı geri dönüş alınabilir” dedi.