Çinli turiste selfie sonrası taciz ve kapkaç

YANINA GELDİ, SELFİE ÇEKTİRDİ



Olay, 2 gün önce saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi arkasında meydana geldi. İddiaya göre, Çin vatandaşı 53 yaşındaki Hu

Yıng Hui, Kültür Merkezi etrafında gezindiği sırada yanına tanımadığı bir kişi gelerek kendisi ile selfie çektirmek istediğini söyledi. Çinli turist ve yanına gelen kişi cep telefonları ile birer kez selfie çektirdi.



İddiaya göre, şüpheli daha sonra Hui’ye dokunmaya başladı. Bunun üzerine Hui şahsı kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada şüpheli de Hui’yi ağaçlık alana doğru çekerek yere düşürdü. Hui’yi elle taciz eden şüpheli daha sonra kadının çantasını almaya çalıştı.



OLAY YERİNDEN KAÇTI



Kadının bağırması ve çantayı vermemek için direnmesi üzerine şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Bağrış sesleri üzerine Hui’nin yardımına koşan vatandaşlar durumu polise bildirdi.



"BANA BİR ŞEYLER SÖYLEDİ AMA ANLAMADIM"



Tercüman ile birlikte polis merkezine giderek ifade veren Hu Yıng Hui, şöyle dedi:



"Gezindiğim sırada yanıma biri geldi. Bana bir şeyler söyledi, ama anlamadım. Daha sonra selfie diyince fotoğraf çektirmek istediğini anladım. Selfie çekindiğimiz sırada bana dokunmaya başladı. Bende bunu anladım ve kendimden uzaklaştırdım. Daha sonra beni iterek ağaçlık alana götürdü. Üzerine abanarak göğüslerimi elledi. Sonra çantamı almaya çalıştı. Ben bağırıp direnince çantamı almadan kaçtı."



CEP TELEFONUNDAKİ FOTOĞRAFTAN YAKALANDI



Asayiş Şubesi’ne bağlı güven tim ekipleri kadının telefonundaki fotoğraftan yola çıkarak çevrede çalışma başlattı. Bölgede bulunlar ve esnafla görüşen polis, aldıkları bilgi doğrultusunda şüphelinin merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi’nde oturan 17 yaşındaki A.D. olabileceğini belirledi.



A.D.’nin adresine giden ekipler kendisini evde bulamadı. Daha sonra çevrede devriye gezen polis, şüpheliyi cadde üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan A.D. ifadesi alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



