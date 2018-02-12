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Çinli telekom şirketine yatırım çağrısı

Hürriyet Haber
12.02.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Huawei'e Türkiye'deki yatırımlarını güçlendirme çağrısı yaptı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Çin’de teknoloji firması Huawei'in Ar-Ge merkezini ziyaret etti, teknoloji devi Huawei'e Türkiye'deki yatırımlarını güçlendirme çağrısı yaptı.

Bakan Tüfenkci , resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin'de teknoloji firması Huawei'in Ar-Ge merkezini ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, Huawei yetkililerinden firmanın Türkiye'deki ve dünyadaki yatırım ve operasyonlarına ilişkin bilgi alırken, Huawei'in Ar-Ge çalışmalarını inceledi.

Huawei’nin iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yaptığı etkin katkılardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, Çinli teknoloji devi Huawei'e Türkiye'deki yatırımlarını güçlendirme çağrısı yaptı.

Etiketler: Huawei , telekom , Huawei türkiye
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