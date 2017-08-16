Çinli telefon devi Xiaomi 5 milyon telefon sattı!

Hindistan'da bir akıllı cep telefonu kullanıcısı olup, Xiaomi'nin ne olduğunu bilmemek pek mümkün değil. Hindistan'da şirket, fiyat/performans oranı çok iyi telefonlar üretmesiyle biliniyor. Firma sadece 2017'de bile birçok kilometre taşına ulaştı, bu başarısında son zamanlardaki Redmi Note 4 satışları da etkili oldu.

Geçen senenin hesaplı ve iddialı cihazı Redmi Note 3 ile birden fazla rekor kırmasının ardından şirket, dün Redmi Note 4'ü Hindistan'da 5 milyon adet sattığını açıkladı. Akıllı cep, Ocak ayının başlarında piyasaya çıkarılmıştı ve bugüne kadar ülkedeki %7.2 piyasa payıyla ülkedeki en çok ve en hızlı satan akıllı cep telefonu oldu. Tüm bunlar bizi telefonun gelecekteki sürümleri konusunda heyecanlandırıyor.

Xiaomi, bu sayıyı çevrim dışı piyasadaki sınırlı varlığına rağmen elde etti. Firma, başarısını Delhi'deki Thyagraj Stadyumu'nda kutladı. Stadyumda pirinç ve bakliyatlardan mozaik yapılarak büyük bir sanat çalışması yapıldı. Xiaomi pirinç tanesi anlamına geliyor, yani firma bu çalışmanın ana maddesi olarak pirinç kullanarak kendini vurguladı.

Hindistan, özellikle büyüyen nüfusu göz önüne alındığında, Çin ile birlikte en büyük iki pazardan biri. Bu ülkedeki başarı, bir şirketin genel başarısını da doğrudan etkiliyor. Bu yüzden Hindistan pazarının cep devleri için önemini anlamak çok zor değil.



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