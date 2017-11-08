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    Çinli kadının bacağından 72 yıllık şarapnel parçası çıkarıldı

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 07:38 | Son Güncelleme:

    Çin'de 90 yaşındaki bir kadının bacağına 72 yıl önce saplanan şarapnel parçası ameliyatla çıkarıldı.

    BBC'nin Guangming Daily gazetesine dayandırdığı haberine göre, Hu Cinhua adlı kadının bacağına, Çin İç ve Çin-Japon Savaşları (1937-1945) esnasında Guangşi'de, kocasıyla evlerinden kaçmaya çalışırken Japon savaş uçağının saldırısı sırasında şarapnel parçası saplandı.
    Hu, 1945 yılında meydana gelen olay sırasında 4 aylık hamile olduğu, ameliyat masraflarını karşılayacak ekonomik güçleri bulunmadığı için ülkenin güneybatısındaki Kunming kentinde yaşayan yakınlarının yanına ulaşabilmek amacıyla yaralı bacağını sürüyerek yoluna devam etti.

    Olaydan bir gün sonra yolda rastladıkları gerillaların bacağındaki şarapnel parçasını çıkarmaya çalıştığını, beceremeyince önlem olarak sardığını anlatan yaşlı kadın, 72 yıl sonra Çin'in güneyinde Hunan vilayetinde ameliyat edildi. 1 santimetrelik şarapnel parçasını çıkarmadan önce kadının bacağını kesmeyi düşünen doktorlar, hastanın bunu kaldıramayacağı endişesiyle bu fikirlerinden vazgeçti.

    Çin İç Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda ülkedeki milliyetçiler ile komünistler arasında hakimiyet tartışması üzerine çıkmıştı.

    Milliyetçilerin Çan Kay Şek, komünistlerin Mao Zedong tarafından yönetildiği savaşta taraflar 2 milyona yakın askerini kaybetti. Savaş, komünistlerin 1949'da milliyetçileri ülkeden atmasıyla son buldu. Çin-Japon Savaşı ise Japonya'nın bu ülkedeki iç istikrarsızlıktan faydalanmak istemesi üzerine Çin topraklarını işgaliyle başlamıştı.

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