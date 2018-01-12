Çinli Bitcoin madencilerinin yeni adresi Kanada

Çinli Bitcoin madencileri, Çin hükümetinin enerji kullanımına getirdiği sınırlamalar sonrasında rotayı enerji açısından zengin Kanada`ya çevirmeye hazırlanıyorlar. Çin merkezli Bitmain Technologies yaptığı açıklamada, Kanada'nın Quebec eyaletinde Bitcoin madenciliği tesisi kurmayı değerlendirdiklerini ifade etti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.