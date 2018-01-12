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Çinli Bitcoin madencilerinin yeni adresi Kanada

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

Çinli Bitcoin madencileri, Çin hükümetinin enerji kullanımına getirdiği sınırlamalar sonrasında rotayı enerji açısından zengin Kanada`ya çevirmeye hazırlanıyorlar. Çin merkezli Bitmain Technologies yaptığı açıklamada, Kanada'nın Quebec eyaletinde Bitcoin madenciliği tesisi kurmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

Sözcü, Quebec'te yatırım için yerel enerji otoriteleri ile görüştüklerini belirtirken, yatırım için değerlendirdikleri diğer bir ülkenin ise İsviçre olduğunu vurguladı.

Etiketler: çin , bitcoin , bitcoin madenciliği
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