Çinli adam, Ukraynalı kadınlarla evlilik kulübü kurdu

Çin'in Chengde kentinde yaşayan ve işçi bir ailenin çocuğu olan Mei Aisi, üniversite eğitimini Ukrayna'da almaya karar verdi. 28 yaşındayken de 16 yaşındaki Ukraynalı biriyle evlendi ve ithalat-ihracat işine başladı. Sosyal medyada eşi ve kızı ile fotoğraflarını paylaşan Mei Aisi'nin ünü tüm dünyaya yayıldı. Bu fırsatı paraya çevirmek isteyen Mei Aisi, başka Çinlilerin de benzer evlilikler yapması için Culove isimli bir randevu kulübü kurdu.

Başarılı Çinli erkeklerin Ukraynalı genç kızlarla evlenmesini sağlamayı amaçlayan kulüp için, Mei Aisi'nin eşinin kız kardeşi sokakta adaylar arıyor. Hatta bazen 15 yaşındaki kişilerle de görüşüyor.

Kulüpte Ukraynalı genç kadınların Çinli eşlerine uyum sağlayabilmesi için dil ve kültür eğitimleri veriliyor. Böyle bir evliliğe adım atmak isteyen kadınların Çinli erkeklerle tanıştırılması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Birçok kadının yer aldığı etkinlikler, kadınların teker teker kulüpteki merdivenlerden inmesi ve karşılarındaki erkeklere kendilerini tanıtmalarıyla başlıyor. Etkinlikler daha sonra da sohbet ve dansla devam ediyor.

Kulübün işle olmaktan daha çok ‘aşkla' ilgili olduğun ileri süren Mei Aisi, gelecekte Culove ismini bir markaya dönüştürmeyi hedefliyor.