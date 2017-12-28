Çinko Mucizesi

Çinko özellikle beyaz ve kırmızı kan hücrelerinde, retinada, deride, karaciğerde, böbreklerde, kemiklerde ve pankreasta bulunuyor. Sağlıklı bir insanın vücudunda toplam 2-3 gram çinko bulunuyor. Esasında vücutta salgı bezi, prostat bezi, pankreas gibi organlar tarafından salgılansa da çeşitli metabolik süreçlerde tüketiliyor ve boşaltım, üriner kanallar yoluyla ortadan kaldırılıyor. Bu yüzden de çinko içeren besinlerin tüketimi veya desteği çok daha önemli hale geliyor. İşte, çinkonun vücudumuza yararları…

Bağışıklığın anahtarı: Bağışıklığınızı arttırmak için çinko kaynaklarından faydalanmanızda yarar var. Çünkü bu muhteşem mineral, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarla mücadelede oldukça başarılı. Araştırmalar, çinkonun mukus ve bakterilerin burun pasajlarında oluşmasına neden olan moleküler süreci etkilediğini söylüyor. Farklı bir araştırma ise soğuğa bağlı gribal enfeksiyonların başlangıcından 24 saat sonra uygulanan çinko takviyesinin semptomları önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.

Bağışıklığınızı arttırmak için çinko kaynaklarından faydalanmanızda yarar var. Çünkü bu muhteşem mineral, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarla mücadelede oldukça başarılı. Araştırmalar, çinkonun mukus ve bakterilerin burun pasajlarında oluşmasına neden olan moleküler süreci etkilediğini söylüyor. Farklı bir araştırma ise soğuğa bağlı gribal enfeksiyonların başlangıcından 24 saat sonra uygulanan çinko takviyesinin semptomları önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Kansere karşı koruyucu: Vücuttaki oksidatif stresle mücadele eden çinkonun yüksek antioksidan kapasitesi hücre yapınızın korunması konusunda en büyük destekçilerinizden. Bu sayede kanserli hücre mutasyonunu ve tümör büyümesini engellemeye yardımcı olurken, sağlıklı hücre bölünmesini de destekliyor. Yapılan araştırmalar düşük çinko düzeyine sahip kişilerde vücuttaki oksidatif stres düzeyinin daha yüksek olduğunu ve bağışıklığın daha düşük olduğunu gösteriyor.

Vücuttaki oksidatif stresle mücadele eden çinkonun yüksek antioksidan kapasitesi hücre yapınızın korunması konusunda en büyük destekçilerinizden. Bu sayede kanserli hücre mutasyonunu ve tümör büyümesini engellemeye yardımcı olurken, sağlıklı hücre bölünmesini de destekliyor. Yapılan araştırmalar düşük çinko düzeyine sahip kişilerde vücuttaki oksidatif stres düzeyinin daha yüksek olduğunu ve bağışıklığın daha düşük olduğunu gösteriyor. Hormonal denge ve doğurganlık için gerekli: Çinko DNA’nın onarılması ve işleyişi gibi büyük bir sorumluluğa sahip. Bununla beraber erkeklik ve kadınlık hormonlarını dengeleyerek doğurganlığın arttırılmasına da yardımcı oluyor. Kadınlarda özellikle sağlıklı yumurta gelişimini etkileyen çinko, erkeklerde sperm DNA’sının zarar görmesini engelleyerek kaliteli döllenmenin oluşmasına yardımcı oluyor.

Çinko DNA’nın onarılması ve işleyişi gibi büyük bir sorumluluğa sahip. Bununla beraber erkeklik ve kadınlık hormonlarını dengeleyerek doğurganlığın arttırılmasına da yardımcı oluyor. Kadınlarda özellikle sağlıklı yumurta gelişimini etkileyen çinko, erkeklerde sperm DNA’sının zarar görmesini engelleyerek kaliteli döllenmenin oluşmasına yardımcı oluyor. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı: İnsülin üretiminin dengelenmesine yardımcı olan çinko, bu etkisi sayesinde kan şekerinin de dengelenmesine destek veriyor. Bu özel gücü de onu diyabet hastalığının doğal şifacısı konumuna getiriyor. İnsülinin hücrelere bağlanması için gerekli olan sindirim enzimlerinin de doğru şekilde kullanılmasını sağlayan çinko, glikozun yağ olarak depolanmak yerine yakıt olarak kullanılmasına destek veriyor. Böylece yeterli çinko alan kişilerde kilo kontrolü çok daha kolay hale geliyor.

İnsülin üretiminin dengelenmesine yardımcı olan çinko, bu etkisi sayesinde kan şekerinin de dengelenmesine destek veriyor. Bu özel gücü de onu diyabet hastalığının doğal şifacısı konumuna getiriyor. İnsülinin hücrelere bağlanması için gerekli olan sindirim enzimlerinin de doğru şekilde kullanılmasını sağlayan çinko, glikozun yağ olarak depolanmak yerine yakıt olarak kullanılmasına destek veriyor. Böylece yeterli çinko alan kişilerde kilo kontrolü çok daha kolay hale geliyor. Kalp dostu: Çinkonun vücuttaki iltihaplanmayı engellediği ve oksidatif stresi düşürerek hücre sağlığını koruduğu bir gerçek. Aynı zamanda kan damarlarının üzerindeki ince bir zar olan endotelyumun sağlığı da yeterli çinko alımına dayanıyor. Çünkü çinko, sağlıklı dolaşımı desteklemesinin yanında tıkanmış ya da hasar görmüş damarların tedavisine yardımcı oluyor ve yüksek tansiyon, yüksek kolesterol seviyesi gibi kalp ve damar sağlığına zarar veren hastalıkların önüne geçmeye çalışıyor.

Çinkonun vücuttaki iltihaplanmayı engellediği ve oksidatif stresi düşürerek hücre sağlığını koruduğu bir gerçek. Aynı zamanda kan damarlarının üzerindeki ince bir zar olan endotelyumun sağlığı da yeterli çinko alımına dayanıyor. Çünkü çinko, sağlıklı dolaşımı desteklemesinin yanında tıkanmış ya da hasar görmüş damarların tedavisine yardımcı oluyor ve yüksek tansiyon, yüksek kolesterol seviyesi gibi kalp ve damar sağlığına zarar veren hastalıkların önüne geçmeye çalışıyor. Sindirime yardımcı: Çinko, vücudun besinlerdeki aminoasidi kullanabilmesi ve protein sentezi için büyük önem taşıyor. Vücudun başlıca enerji kaynağı olan karbonhidratların kullanılmasına da yardımcı olması sebebiyle çinko eksikliğinde kronik yorgunluk, enerji düşüklüğü gibi semptomlar görülebiliyor.

Çinko, vücudun besinlerdeki aminoasidi kullanabilmesi ve protein sentezi için büyük önem taşıyor. Vücudun başlıca enerji kaynağı olan karbonhidratların kullanılmasına da yardımcı olması sebebiyle çinko eksikliğinde kronik yorgunluk, enerji düşüklüğü gibi semptomlar görülebiliyor. Karaciğer sağlığı için gerekli: Yapılan araştırmalar yeterli derecede çinko alımına sahip olanların karaciğer hasarının çok daha az olduğunu gösteriyor. Çinko, yüksek antioksidan içeriğiyle karaciğerdeki iltihabın temizlenmesi ve oksidatif stresin yarattığı hasarın engellenmesi için elinden geleni yapıyor.

Yapılan araştırmalar yeterli derecede çinko alımına sahip olanların karaciğer hasarının çok daha az olduğunu gösteriyor. Çinko, yüksek antioksidan içeriğiyle karaciğerdeki iltihabın temizlenmesi ve oksidatif stresin yarattığı hasarın engellenmesi için elinden geleni yapıyor. Kas büyümesi ve onarılmasına destek: Çinkonun hücre bölünmesi ve büyümesi konusunda hayati önem taşıdığını biliyoruz. Bu özelliği sayesinde kas ve iskelet sisteminin güçlenmesine ve vücudun kendi kendini iyileştirmesine de katkıda bulunuyor. Özellikle spor yapan kişilerde egzersizden sonra testosteron salınımını arttırarak kas yapımının artmasına da destek oluyor.

Çinkonun hücre bölünmesi ve büyümesi konusunda hayati önem taşıdığını biliyoruz. Bu özelliği sayesinde kas ve iskelet sisteminin güçlenmesine ve vücudun kendi kendini iyileştirmesine de katkıda bulunuyor. Özellikle spor yapan kişilerde egzersizden sonra testosteron salınımını arttırarak kas yapımının artmasına da destek oluyor. Sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz: Hormonları dengelemeye yardımcı olan çinko, hormonal dengesizliklere bağlı olarak gelişen cilt sorunları için de doğal bir şifa kaynağı. Cildin elastikiyetini sağlayan kollajen üretiminde de rol alması sebebiyle, cilt kalitesinin ve sağlığının arttırılmasına destek veriyor.



HANGİ BESİNLERDE BULUNUYOR?





Sağlığımıza oldukça fazla faydası bulunan çinkoyu; kırmızı et, hindi eti, kuzu eti, kabak çekirdeği, sarımsak, yer fıstığı, karaciğer, mantar, yumurta sarısı, susam, barbunya, fasulye gibi kaynaklardan karşılayabiliyoruz. Ancak, düzenli olarak alkol kullanan kişiler, vejetaryenler, hamile ve emziren kadınlar, sindirim sistemi rahatsızlığı olanlar çinko eksikliği açısından risk altında olabilirler. Bu nedenle doktorunuzla görüşerek gerekli kan tahlillerini yaptırmalı ve eksikliği durumunda diyetisyeninizle görüşerek beslenme programınızı ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmeli, takviye kullanımını gözden geçirmelisiniz.



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