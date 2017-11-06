Çin'in yeni göz bebeği 2020’de uzaya çıkıyor!

SpaceX, bu yılın başlarında Falcon 9 roketini başarıyla göndermişti. O zamandan beri yeniden kullanılabilir roketlerle ilgili haberler sürekli olarak gündeme geliyor. SpaceX, Falcon 9 roketini malzeme taşımada, özel kurumlara ve bazı ülkelere ait uyduların yörüngeye yerleştirme işinde kullanıyor.

Çin’in uzay uçağı ise Falcon 9’dan farklı. Çin Uzay ve Havacılık Bilim ve Teknoloji Kurumu’nda görev yapan Chen Hongbo yaptığı açıklamada, uzay uçağının bir uçak gibi pistten yükseleceğini ve atmosferde belli bir yüksekliğe geldikten sonra jet motorlarını devreye sokarak yörünge boşluğuna ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Chen açıklamasında, yörünge boşluğuna mürettebat ve kargo taşımacılığı yapacağını belirttiği uzay uçağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Chen, uzay uçağının teknolojisinden dolayı kolay bakım yapılacağını ve böylece gelecek uçuşlar için maliyet azaltılmasını amaçladıklarını belirtti. Yapılan planların arasında Ay ve Mars’a uçuş planları da bulunuyor.

Yatay olarak uçuş gerçekleştiren uzay araçları fikri, ilk olarak NASA tarafından 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştı. Virgin Galactic’in “SpaceShipTwo” ve XCOR’un “Lynx” adlı yatay uçan uzay araçları bulunuyor. Bu iki projede yörünge altı uçuşlar için tasarlandı. Çin’in 2020’de hazır olmasını beklediği projede ise, pistten kalkıp yörüngeye gidip ve daha sonra tekrar geri gelecek bir uzay aracı olması bekleniyor.