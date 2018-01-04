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Çin'in uzay aracı hızla Dünya'ya yaklaşıyor, çakılacak!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 08:44 | Son Güncelleme:

Çin'in 2011'de uzaya gönderdiği Tiangong-1'in tahmini düşüş enlemleri belirlendi. Tahminlere göre Tiangong-1 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasına düşecek.

Çin'in 2011 yılında fırlattığı ve Eylül 2016'dan beri kontrolü kaybeden 8.5 tonluk uzay istasyonunu oldukça yakın bir zamanda atmosfere giriş yapacak. Tamamen kontrolün kaybedildiği uzay aracının planlı olarak düşürülmesi gerçekleşmediği gibi tam olarak nereye düşeceği de bilinmiyor. ESA tarafından birkaç ay önce bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada uzay aracının düşebileceği potansiyel ülkeler söylenmişti.

Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyordu. Bu yılın Mart ayında yeryüzüne düşeceği söylenen aracın en büyük tehlike arz eden tarafı ise ağırlığı. 8 buçuk tondan ağır olan Tiangong-1'in atmosferdeki parçalanma etkisiyle kütlesinin bir miktarını kaybedeceği ancak halen oldukça yüksek bir ağırlığının sağlam kalacağı söyleniyor ve son açıklamalara göre uzay aracının ülkemize düşme ihtimali de artık bulunmuyor. 

Amerikan Uzay Gözetim Ağı tarafından çok sıkı takip edilen Tiangong-1'in düşüş bölgesi oldukça büyük bir alan olarak belirlendi. 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği söyleniyor. Bu bölgede yaşayan insan nüfusu oranı her ne kadar az olsa da büyük bir tehlike içeriyor. Tiangong 1'in muhtemelen bir okyanusa düşeceği de söyleniyor.

Etiketler: Çin uzay aracı , Çin'in uzay aracının düşeceği yer
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