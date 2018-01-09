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    Çin'in Survivor'ı Türkiye'de yapılıyor! Onlarca kişiyle hazırlık

    DHA
    09.01.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:

    Çin'de milyonlarca izleyicisi olan Survivor benzeri yarışmanın çekimlerine Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bugün başlandı. Asya'nın ünlü isimlerinin yer alacağı yarışmanın çekimleri için 180 kişilik Çinli prodüksiyon ekibi tarafından yapıldığı bildirildi.

    Fethiye, Çin'de yayın yapan ve bir milyar izleyicisi olduğu belirtilen Zhejıang TV'nin "24 Saat" adlı yarışmasının çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

    30 tercüman eşliğinde Fethiye ilçe merkezinin yanı sıra Çalış Sahili, Şat Burnu, Kuş Cenneti, kırsal Kayaköy ve Yanıklar Mahalleri ile Ödüledeniz Mahallesi'nin Belceğiz, Kıtrak Plajları ile Oyuktepe Yarımadası koylarında ayrıntılı çekimler yapan Çinli ekibin bu görüntüleri program sırasında Fethiye'nin Çin pazarına tanıtımı için kullanacağı belirtildi. Çekimlerin ilk etabına Kayaköy Mahallesi'nde hazırlanan parkurda başlandı.

    Çinli ekip, diğer çekimlerin hangi noktalarda yapılacağı ve kaç gün süreceğini ise sır gibi saklıyor.

    Etiketler: Survivor
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