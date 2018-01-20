Çin’in S-400’leri fırtınaya yakalandı

Hava savunma sistemlerinin zarar görmesi üzerine gemiler Rusya’nın kuzeyindeki St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanına geri döndü. RIA Ajansı’na konuyla ilgili açıklamayı yapan askeri ve teknik işbirliği servisinde Mariya Vorobyova, hasarın ne olduğu ve çapı konusunda ise bilgi vermedi. Rusya’da hasar tespit çalışmaları başlarken sağlam parçaların tekrar Çin’e doğru yola çıkarılması kararlaştırıldı. Zarar gören sistemlerin ise tamire alınması ve onarıldıktan sonra Çin’e teslim edilmesi planlandı. 2014 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde Çin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almıştı.