Cingöz Recai'nin ilk fragmanı

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli ve Musa Uzunlar’ın paylaştığı filmin fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan ilk teaser ile büyük ilgi gören Cingöz Recai, fragmanı ile de çok konuşulacak. Başak Dizer’in hazırladığı kıyafetler ile kılıktan kılığa giren Kenan İmirzalıoğlu, 13 Ekim’de Cingöz Recai olarak izleyici karşısına çıkacak

Modern zamanların Cingöz’ü!

Yaklaşık yarım yüzyıl sonra Kenan İmirzalıoğlu oyunculuğuyla beyaz perde de olacak Cingöz Recai’nin genel hikâyesi ise şöyle;

“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir

çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde. Cingöz Recai herkesin başına bin çorap örerken, ona oynanan kaderin cilvesi güzelleri güzeli Göze’dir.



Yılın en çok konuşulacak olan filmi Cingöz Recai, 13 Ekim’de vizyonda!