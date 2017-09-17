Cingöz Recai’nin afişi yayınlandı!

Yıllar sonra Kanal D ve Limon Film iş birliği; Content Turkey imzası ile beyaz perde de olacak Cingöz Recai’nin yapımcılığı Hayri Aslan’a ait. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli ve Musa Uzunlar’ın paylaştığı yılın en çok konuşulacak filminin ilk teaserı geçtiğimiz

günlerde yayınlandı. İzleyici tarafından çok beğenilen teaser kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve hakkında çok konuşulanlar arasına girdi.

Büyük merakla beklenen filmin afişi de yayınlandı.

1000 salonda sinemaseverlere ulaşacak Cingöz Recai’nin genel hikâyesi ise şöyle;

“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde. Cingöz Recai herkesin başına bin çorap örerken, ona oynanan kaderin cilvesi güzelleri güzeli Göze’dir.