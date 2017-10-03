Cingöz Recai’deki azılı haydut: Selim Bayraktar !

Bayraktar’ın canlandıracağı Adil, güzel giyinen ve otoriter bir adam. Cingöz Recai’nin baş düşmanı Hayalet’in bir numaralı adamı olan Adil, filmin karanlık ve vahşi yüzlerinden biri.

Yılın en çok konuşulacak olan filmi Cingöz Recai, 13 Ekim’de vizyonda!