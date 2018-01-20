Çingene kızı ziyaretçi sayısını artırdı



Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müzede, Çingene kızı mozaiği ile Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Bir önceki yıl 108 bin 479 kişinin ziyaret ettiği müzenin ziyaretçi sayısı geçen yıl yüzde 55'lik artışla 168 bin 740 kişiye ulaştı. Zeugma Antik Kenti'nde bulunduğu günden itibaren Gaziantep'in simgesi haline gelen Çingene kızı, mozaik müzesinin ziyaretçi artışında en önemli faktör olarak gösteriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin dünyanın en büyük mozaik müzesi olduğunu belirterek nadide eserlerin bulunduğu müzenin Gaziantep'in adeta göz bebeği olduğunu aktardı.

Öztürk, müzenin kentin en fazla turisti ağırlayan merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek "2016 yılında mozaik müzesini 108 bin 479 kişi ziyaret etmişti, 2017 yılında ise ziyaretçi sayımız 168 bin 740'a ulaştı. Yaklaşık yüzde 55'e yakın artış söz konusu. Bu ziyaretçi sayısı bizim için mutluluk verici. Gaziantep'in turizmi açısından da çok önemli bir gelişme olarak görüyorum." dedi.

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Yeni yılda da yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Öztürk, 2018'de, geçen yıl yakaladıkları ziyaretçi sayısının da üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Müzenin en önemli eserinin Çingene kızı mozaiği olduğuna işaret eden Öztürk, gözleriyle her açıdan kendisine bakan kişiyi takip eden mozaikteki figürün ziyaretçilerin dikkatini çektiğini vurguladı.

Çingene kızı figürünün hem Gaziantep'in hem de Zeugma'nın simgesi olduğunu belirten Öztürk, "Yurt içinden ve dışından insanlar, Çingene kızı mozaiğini görmek için müzeye geliyor. İnsanlar, Çingene kızı mozaiğini merak ediyor. İnsanlar buraya gelerek meraklarını gideriyor. Çingene kızını çok önemsiyoruz. Bununla ilgili tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Hasan Hüseyin Çakır da müzeye ilk kez ailesiyle geldiğini aktardı. Zeugma Mozaik Müzesi'nde çok güzel eserler yer aldığını ifade eden Çakır, "Bu kadar güzel eser içerisinde tabii en dikkati çeken Çingene kızı mozaiği. Nereden bakarsak bakalım sanki bizi izliyor. Çok güzel bir eser. Tabii bu eserin diğer parçalarının da bulunmasını istiyoruz. Çingene kızı denilince akla Gaziantep geliyor. Bu anlamda Gaziantep de Çingene kızı mozaiğine sahip çıkıyor." diye konuştu.