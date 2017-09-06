Çine HES özelleştirmesi 8 Eylül'de yapılacak

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Aydın'daki Çine Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirmesi ihalesinde nihai pazarlık görüşmelerinin 8 Eylül Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, ihaleye başvuran tüm katılımcıların ön yeterlilik kriterlerini karşıladığı belirtildi.

Söz konusu ihaleye, Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret AŞ, Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti. ve İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ teklif vermişti.