Çin’den lazer silahı 

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times’ın haberine göre, Çin Uzay Bilim ve Sanayi Kurumu, 200 metre uzaklıktaki hedefleri vurabilen lazer silahı geliştirdi.

Herhangi bir ses ve ışıma yapmayan lazer silahının geri tepmesi olmadığı ve maliyetinin düşük olduğu belirtildi.

Savunma sanayisi bütçesini geçen yıl yüzde 7,6, bu yıl yüzde 7 artıran Çin, son yıllarda yerli savunma sanayisi projelerini ardı ardına duyuruyor.

Bu kapsamda yerli hayalet savaş uçağı J-31, yerli üretim yeni tip 055 sınıfı destroyer, yerli üretim 99-A tankları savunma sanayisi projelerinde başı çekiyor.