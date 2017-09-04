Çin'den Kuzey Kore açıklaması: Kaos ve savaşa asla izin vermeyeceğiz

BM Güvenlik Konseyi, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin en son yaptığı kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesini görüşmek için acil toplandı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu, Konsey'de yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerinin neden olduğu krizin ve artan gerginliğin müzakere yoluyla çözülmesi çağrısını yineledi.

Liu, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek." diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia da "Bölgede barış ciddi tehdit altında ve sıcak bir sahneye dönüşen bu tehdit her zamankinden daha büyük." ifadesini kullandı.

Nebenzia, BMGK kararlarını dikkate almayan Kuzey Kore'nin güçlü bir şekilde kınanması gerektiğini belirterek, krize siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

- FRANSA'DAN KUZEY KORE'YE YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANMASI ÇAĞRISI

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin "boyut değiştirdiğini" belirterek, bu ülkeye derhal yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew ise uluslararası toplumun, Kuzey Kore'nin gerginliği azaltması durumunda diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman de BMGK'nın bu yıl 10 kez Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini görüşmek için toplandığını anımsatarak, Kuzey Kore'nin tehlikeli provokasyonlarının son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore'ye BMGK kararlarına uyması çağrısı yapan Feltman, BM Güvenlik Konseyi'ne de bu ülkeye yönelik tutumunu insani yardıma muhtaç halkını göz önünde bulundurarak belirlemesi çağrısında bulundu.

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