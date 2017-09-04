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    Çin'den çok sert 'Kuzey Kore' açıklaması!

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA)
    04.09.2017 - 21:07 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 08:39

    Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine ilişkin, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek." dedi.

    BM Güvenlik Konseyi, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin en son yaptığı kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesini görüşmek için acil toplandı. 

    Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu, Konsey'de yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerinin neden olduğu krizin ve artan gerginliğin müzakere yoluyla çözülmesi çağrısını yineledi. 

    Liu, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek." diye konuştu. 

    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia da "Bölgede barış ciddi tehdit altında ve sıcak bir sahneye dönüşen bu tehdit her zamankinden daha büyük." ifadesini kullandı. 

    Çinden çok sert Kuzey Kore açıklaması

    Nebenzia, BMGK kararlarını dikkate almayan Kuzey Kore'nin güçlü bir şekilde kınanması gerektiğini belirterek, krize siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması çağrısı yaptı. 

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    Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin "boyut değiştirdiğini" belirterek, bu ülkeye derhal yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. 

    İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew ise uluslararası toplumun, Kuzey Kore'nin gerginliği azaltması durumunda diyaloğa hazır olduğunu ifade etti. 

    BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman de BMGK'nın bu yıl 10 kez Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini görüşmek için toplandığını anımsatarak, Kuzey Kore'nin tehlikeli provokasyonlarının son derece endişe verici olduğunu kaydetti. 

    Kuzey Kore'ye BMGK kararlarına uyması çağrısı yapan Feltman, BM Güvenlik Konseyi'ne de bu ülkeye yönelik tutumunu insani yardıma muhtaç halkını göz önünde bulundurarak belirlemesi çağrısında bulundu. 

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    Etiketler: Çin , ABD , Kuzey Kore
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