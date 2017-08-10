MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Çin'den ABD'ye uyarı: Hoşnut değiliz

    Çin'den ABD'ye uyarı: Hoşnut değiliz

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 20:11Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 21:10

    Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait bir destroyerin Çin'in kara sularını ihlal ettiğini, güvenliğini tehlikeye attığını ve ülkenin durumdan hoşnut olmadığını söyledi.

    ABD donanmasına ait USS John S. McCain adlı savaş gemisinin, Çin'in komşularıyla anlaşmazlık yaşamasına neden olan mercan resifleri ve adaları Mischief Resifi ve Spratly Adaları'na yaklaştığı bildirilmiş, ABD'li yetkiler bunu doğrulamıştı. Bununla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden, Güney Çin Denizi'ndeki geminin faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaparak, "ABD destroyeri Çin kanunlarını ve uluslararası yasaları çiğnemenin yanı sıra, Çin'in egemenlik ve güvenliğine ciddi şekilde zarar vermiştir" ifadelerini kullandı.

    Açıklamada ayrıca, "Çin, bu durumdan fazlasıyla hoşnutsuzdur ve konuyu ABD tarafıyla görüşecektir" denildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Çin , ABD , Çin Denizi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri